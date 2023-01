Lovosičtí Lovci kralují extralize. Trenér tvrdí: Ještě to není strop

„Letos nám tým funguje a jeho síla je velká. A pořád ještě to není strop,“ naznačil trenér Roman Jelínek, ale na otázku, kde je strop, odpověděl zase otázkou: „Kdo ví?“

Lovci ještě český titul nikdy v historii nezískali. Medailí z extraligy mají pět, tři bronzové a dvě stříbrné, ta poslední je už osm let stará. Letos cítí šanci, že by se jim zase nějaká mohla houpat na krku.

„Já tomu věřil i roky předtím,“ řekl Jelínek. „Každopádně sezona bude ještě dlouhá a stát se může cokoli. My se přesvědčili, že nahoru patříme, že můžeme hrát vyrovnaně s top soupeři. Jaký bude výsledek na konci, je na nás, jestli udržíme formu a kvalitu. Já tomu věřím, ale uvidíme až v květnu.“

Z osmnácti zápasů šestnáct výher, to je vizitka Lovosic. Dvě porážky přišly jen s Plzní, jedna z nich navíc pouze o gól z poslední střely pět vteřin před koncem.

„Všechno si sedlo. Kluci si prostě rozumějí, Pavel Horák do hry přinesl klid. Výkonnost nám už nelítá nahoru dolů, ale je konstantní,“ zmínil Jelínek hvězdný letní příchod vítěze Ligy mistrů z německého Kielu a bývalé opory reprezentace. „Hory je osobnost, pokorný, pozitivní, dokáže všechno obětovat týmu.“ Čtyřicetiletý veterán je vyhlášeným obranářem a svoje poznatky přenáší i do haly Chemik.

„Hrajeme malinko aktivnější obranu. A musím přiznat, že Pavel do toho přinesl opravdu systém, který nám loni trošku chyběl. Teď už víme, jak reagovat na kombinace soupeřů, jak je bránit. Loni mi to malinko scházelo, to jde na vrub nás trenérů,“ sympaticky přiznal Jelínek.

„Teď čerpáme z Pavlových zkušeností a myslím, že obrana funguje, i když dostáváme hodně gólů. Ale já budu vždycky radši za výhru 35:32 než za 23:20. Chceme hrát atraktivní házenou, běhavou, rychlou, dynamickou. Zatím se nám to daří a musí se to líbit i divákům.“

Povedl se také návrat brankáře Artura Adamíka a nástup slovenského reprezentanta Marka Hniďáka. „S Arturem jsem ještě hrál, byli jsme spolu v mládežnických národních týmech, známe se dlouho,“ uvedl Jelínek. „Hniďák byl pro nás malinko neznámá. Říkali jsme si, že je mladý, tak bude mít pokoru a zapadne do našeho týmu. Jeho příchod se vedení povedl, má kvalitu v obraně i útoku, je pokorný a chce se zlepšovat.“

Pavel Chotěborský (uprostřed) je už v 19 letech oporou Lovosic.

Ač Lovci omladili, zvedla se i konkurence. Vždyť třeba teenager Pavel Chotěborský se dostal už do reprezentace. „Nehrajeme na osm lidí, ale na víc hráčů. V mančaftu je tlak a konkurence každého nutí makat, aby si udržel místo,“ přiblížil Jelínek. „Mladí hrají prim, vidí svoji možnou budoucnost. A kluci si konečně začali věřit, že můžeme i těžké zápasy zvládat. Díky výhrám je atmosféra v týmu dobrá. Všichni dělají všechno, abychom byli úspěšní.“

V přípravě Lovci porazili německé Glauchau 38:27 a polský Kalisz 34:25, podlehli Drážďanům 31:36. Do extraligového jara vstoupí lídr v sobotu doma proti předposledním Maloměřicím.