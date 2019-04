Zázrak se nestal, komentoval extraligový pád kouč Litovle

Tatran chtěl zkusit vybojovat záchranu v play out, malou naději jim dalo vítězství v posledním kole základní části nad Frýdkem-Místkem, ale to byla teprve druhá výhra v soutěži. Víkendová domácí porážka s Brnem pak vytvořila mezi oběma soupeři nesmazatelnou devítibodovou propast. „Byl to pohřeb jakýchkoliv šancí. V plné míře se ukázaly výkonnostní zenity řady našich hráčů. Nedokážeme držet stejnou výkonnost ani dva zápasy po sobě,“ prohlásil Vávra po porážce 20:27.

Sedmigólový rozdíl v souboji s předposledním a jen čtyři získané body ze 24 zápasů naznačují, že nováček se nemohl v kvalitě rovnat se zbytkem nejvyšší soutěže. „Ukázalo se, že rozdíl mezi první ligou a extraligou je obrovský. Když jsme vyhráli první ligu, převládlo nadšení, jenže posily, které přišly, ať už Mekič, nebo Hrachový, se zranily, a část hráčů měla svůj maximální zenit v první lize,“ hledá Vávra příčiny slabé bilance.

Výsledkem byla série porážek a čekání na první body až do 15. kola. I když zbývalo ještě dost zápasů, výhra nad Lovosicemi euforii nenastartovala. „Přišla do toho i nějaká nováčkovská daň, kdy jsme čtyři pět zápasů prohráli o branku. Trochu smůla, zranění, v podstatě jsme nehráli nikdy kompletní, a když se to posčítá, tak je sestup reálný,“ uznává Vávra.

Po roce tak Tatran o extraligu přišel, ačkoliv existuje ještě možnost, že ji bude hrát i v příštím roce. To by však o ni nesměl stát vítěz ani druhý tým první ligy. Na postup mají nyní našlápnuto Hustopeče, za nimi jsou se čtyřbodovou ztrátou Strakonice. „Je to složité. Nejdřív všichni řeknou, že nechtějí postoupit, protože nemají peníze ani hráče. To je realita. Na druhou stranu, jakmile první ligu vyhrajete, začnete přemýšlet, jestli se do extraligy přihlásit. Stejné to bylo i loni v Litovli. Signály nejprve byly takové, že nikdo z první ligy nechce, teď už zase, že Hustopeče chtějí. Ale to jsou spekulace,“ podotkl litovelský kouč.

Hlavní problém vidí v tom, že se vše rozhodne až 1. června, kdy se podávají přihlášky do extraligy, a to je pozdě budovat tým, hráči už mají smlouvy podepsané. „Variant, kudy by se měl klub ubírat dál, je hodně, ale to je otázka pro vedení,“ připomíná Vávra, který sám neví, zda bude v Litovli pokračovat. „Je to otevřená záležitost, o které se jedná. Teď jsme všichni smutní, jak to dopadlo.“