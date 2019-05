Litovel sestoupila, extraligy se však nevzdává. A chce udržet trenéra

„Momentálně čekáme na vyjádření Hustopečí, jestli půjdou do extraligy, nebo ne,“ říká předseda klubu David Číhal. Nejasné je však i pokračování trenéra Ivo Vávry, o jehož služby velmi stojí Brno.

Přihlášky do soutěží se na svaz posílají právě v květnu, a tak litovelskému klubu nezbývá než monitorovat novinky z Hustopečí. A ty nejsou jednoznačné.

„Zprávy jsou na obě strany, část do extraligy chce, jiná zase ne,“ nemá jasno o krocích konkurenta Číhal, což platí i o smýšlení druhého v pořadí Chodova. „Oficiálně nic nevíme, neoficiálně se mluví o tom, že Chodov do extraligy nechce. Může se to ale samozřejmě změnit, je to otázka klubu, nabídky. Domluví se, že to půjdou zkusit, ta možnost tam pořád existuje.“

Jenže zatímco týdny plynou a trojice klubů na rozhraní extraligy přešlapuje, přestupový trh rozhodně nespí a kvalitní hráči k mání podepisují kontrakty. Může se tedy stát, že Litovel nakonec dostane šanci hrát extraligu, ale bude horko těžko shánět posily. Navíc už nyní sčítá první ztráty.

„Pravdou je, že se nám trochu zúžil kádr, protože někteří zkušení hráči si chtějí odpočinout a vyřešit rodinné povinnosti. Jde asi o pět hráčů, kteří přerušují kariéru a budou se chtít časem vrátit,“ přiznává Číhal.

I přes všechny reálné i hrozící překážky by šéf klubu byl rád, aby Litovel i nadále byla extraligová. „Samozřejmě by pak bylo práce nad hlavu s hráči, protože kádr je potřeba doplnit nějakým lídrem, který by tým na hřišti vedl. Zastávám názor, že pokud je šance, tak by se měla chytit. Vždycky je to zkušenost do budoucna,“ vysvětluje.

Jenže pokud jde jen o zkušenosti, byla ta letošní pro Litovel hodně bolestivá. Už od začátku soutěže se nováček držel na dně a poprvé vyhrál až v 15. kole. Ze sestupové příčky se nedostal ani jednou.

„Nedá se říct, že by nás to otrávilo. Spíš je člověk trošinku zklamaný, protože šest nebo sedm zápasů jsme prohráli o gól, a kdybychom je zvládli, mohli jsme klidně v extralize pokračovat. Nemůžeme říct, že by to byla extrémně špatná sezona, vzhledem k tomu, že jsme měli nejmladší kádr, hráli tam i osmnáctiletí a devatenáctiletí kluci, takže nám zůstane kádr, se kterým se dá pracovat. Do budoucna se do extraligy chceme vrátit,“ říká odhodlaně předseda klubu.

Litovel chce Vávru udržet

Dva roky vedl Tatran jako kouč Ivo Vávra. Nejprve s ním suverénně postoupil z první ligy, letos s minimálně posíleným týmem extraligu nezachránil. To, zda přidá i další rok na lavičce Hanáků, není jasné. Intenzivně o služby zapáleného experta stojí Brno, které mu nachystalo tříletou smlouvu. Zatím však na ní Vávrův podpis není, a tak v Litovli boj o jeho služby nevzdávají.

„Trenérovi jsme řekli, že bychom byli rádi, kdyby pokračoval. Říkali nám to i někteří hráči při pohovoru, aniž bychom se jich na to ptali. Je to kvalitní kouč a i ostatní naši trenéři, když přijdou na jeho tréninky, tak se od něj učí. Pan Vávra umí poradit a také otevřeně říct, co se mu líbí a nelíbí. S takovým člověkem se mi velmi dobře pracuje,“ nezastírá Číhal.

I proto v pondělí dlouho do noci jednal výbor klubu a snažil se s koučem najít způsob, jak ho v Litovli udržet. O čem konkrétně bylo jednání, to je věcí obou stran a Vávra je na dotaz MF DNES nechtěl blíže upřesnit. Nicméně už před čtvrt rokem se nechal slyšet, že pro svou práci potřebuje kromě posílení týmu zejména dlouhodobější koncepci, kterou vedení klubu popsal.

Najdou teď společnou řeč, nebo Vávra kývne Brnu? „Ještě je to otevřené,“ věří Číhal.