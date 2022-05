Kdyby byl titul, bude další tetování, slibuje plzeňská házenkářka Galušková

„Nedávno jsem si to počítala, je jich okolo pětačtyřiceti,“ pousmála se kapitánka DHC Plzeň nad počtem obrázků a ornamentů po těle.

A nemusí u toho zůstat. V sobotu s týmem slavila historický postup do finále o český titul, v Kynžvartu udržely Plzeňanky náskok z prvního duelu v domácí hale. „Byl to moc těžký zápas, fyzicky i psychicky, holky z Kynžvartu hrály fakt dobře,“ smekla před soupeřkami. „Hned po zápase jsme vytáhly šampaňské. Moc jsme ho nevypily, spíš lily po sobě, náš trenér si musel od soupeře půjčit tričko. Po návratu do Plzně nás u haly čekali fanoušci, pak už jsme vyrazily na oslavy do centra,“ líčila Galušková.

Plzeň v sezoně táhla její sestřenice Veronika, nejlepší kanonýrka MOL ligy. „Příchod Verči byl ten nejdůležitější impuls. Uklidnily jsme se, začaly postupně hrát naši hru a plnit věci, které po nás trenér chce. Potom už to šlo samo.“

Ve finále proti Mostu, českému suverénu posledních let, je DHC jasným outsiderem. „My můžeme jen překvapit. Půjdeme do toho s tím, že pořád chceme hrát naši hru. Zkusíme to, třeba nějaký bodík urveme,“ hlásila odhodlaně střední spojka plzeňského týmu.

Koneckonců, proč si dál nežít zlatý sen? „Kdybychom dokázaly titul získat, určitě mi přibude další tetování. Třeba nějaká zlatá hvězdička,“ prohodila Galušková.