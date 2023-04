Pivot Režnický: Zubří je kvalitní mančaft na to, aby se vrátilo zpátky do hry

„Bude to těžké. V Zubří je to vždy specifické, bouřlivá atmosféra. Ale je to určitě lepší, než hrát před poloprázdnou halou, i nás to do zápasu pořádně vtáhne,“ uvažoval plzeňský pivot Daniel Režnický.

„Jenže se hraje už ve středu, času na odpočinek je hodně málo. Absolutně nechápu, proč se muselo hrát na Velikonoční pondělí, přitom v televizi o den dříve byly záznamy badmintonu nebo horských kol. Je to špatně naplánované, ale musíme to respektovat,“ zlobil se zuberský kouč Peter Dávid.

Jeho tým nezachytil v Plzni úvod, v 16. minutě zvyšoval domácí Kosteski už na 10:3. Ale Zubří se brzy vzchopilo a do kabin se šlo za těsného stavu 15:14. „Zubří je kvalitní mančaft na to, aby se vrátilo zpátky do hry. Začali nás přehrávat v obraně, my jsme byli nedůrazní, asi jsme i trošku polevili,“ uznal Režnický.

Po pauze se hosté ještě jednou dostali na jednobrankový rozdíl, Talent však vedení nepustil, byť řadu velkých šancí pochytal gólman Krůpa. Deset minut před koncem po sérii tří gólů v řadě odskočil na skóre 25:20 a závěr už si pohlídal.

„Bylo hodně důležité, že jsme je nenechali srovnat, i když jsme ve druhé půli měli dost neproměněných šancí,“ mínil Režnický a vyzdvihl výkon soupeřova gólmana. „Štěpán chytal famózně. Možná jsme mu při některých střelách pomohli špatným zakončením, ale to nijak nesnižuje jeho výkon.“

Důležité zákroky si však na druhé straně připsal i Filip Herajt. Gólmani se blýskli i při sedmimetrových hodech, z devíti pokusů zůstalo pět nevyužito. „Ve druhé půli domácí zagresivnili obranu, prohrávali jsme souboje. Škoda tutovky z pravého křídla ve chvíli, kdy jsme ztráceli jen dva góly, to ještě mohlo zamíchat kartami. Pak už měli domácí komfortní náskok. Kvalita Plzně je jasná, zvlášť doma je strašně silná,“ konstatoval trenér Dávid.

Jisté je, že příští sobotu se v Plzni bude hrát třetí duel série.

Za jakého stavu série to bude?