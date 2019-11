Musíme se pro Ligu mistryň posílit, ví mostecký trenér Tancoš

„Ukázalo nám to, že i klub z interligy může tuhle soutěž hrát. Ukázalo se také, že kádr pro Ligu mistryň se musí posílit. Některé hráčky potřebují dospět, máme tady tři středoškolačky, další dvě tři do 19 let. Je s čím pracovat, materiál tady je,“ míní trenér Jiří Tancoš.

Posílit? Tancoš by si představoval dvě až tři zkušené házenkářky. „Hlavně na pozici pravé spojky, kde je levoruká hráčka důležitá jako střelkyně, což nám Krim ukázal. Kdybychom ji měli, otevře se víc prostoru pro ostatní. Jak na středu, tak na levé spojce.“

Most v chomutovském azylu nevyhrál ani jeden zápas. Vedle Krimu podlehl i obhájci prvenství Györu 46:21 a remizoval 25:25 se švédským Sävehofem. „Musíme jít dál,“ nepodléhá Tancoš skepsi. „Holky bojovaly, snažily se, možná v tom byla i přemíra snahy. Musím je pochválit, je třeba na tom dál pracovat a zlepšovat se. Dělaly technické chyby, ale to je tím, že hrajeme na hranici rizika. Jinak to ani nejde. Soupeři jsou daleko kvalitnější na všech postech, my máme jedinou šanci hrát v takovémhle tempu.“

Andělé nasbírali zkušenosti, které se jim budou hodit. „Doufám, že to bylo pro všechny poučné. Ta doba, kdy jsme hráli s hodně kvalitními soupeři a ještě v 5. kole o postup. Už jen projít kvalifikací nebylo úplně jednoduché,“ připomněl Tancoš. „Teď musíme odehrát důstojné utkání v Maďarsku, pak se připravit na dva důležité zápasy v interlize a potom na skupinovou fázi Poháru EHF. Myslím, že nás v něm čekají minimálně stejně kvalitní soupeři.“

Most se vrátí do své haly, která nesplňovala podmínky jen pro Ligu mistryň. „V Chomutově to bylo skvělé, perfektní, ale doma je doma,“ těší se Tancoš. Podle něj jeho tým zvládá náročný program dvou zápasů týdně a cestování: „Energie je dost. Snažíme se hodně regenerovat a předejít zranění. Trošičku trpí trénink, máme jen tři čtyři týdně, což na takové úrovni nestačí.“