Házenkářky Mostu po loučení v Lize mistryň: Bolí to, škoda

„Strašná škoda, že to takhle dopadlo, skupina byla hratelná, měly jsme strašnou kliku na los,“ povídala gólmanka Dominika Müllnerová. „Taková šance už se nemusí opakovat. Jsem strašně moc zklamaná, tohle bude bolet dlouho.“

Krim Mercator se pomstil za porážku v prvním zápase. Most ztrácel už od začátku, v 1. poločase o jeden až tři góly. Když se dotahoval, hosté zase odskočili. Černé anděly zvedaly skvělé zákroky brankářky Müllnerové, ale srážely nepřesnosti a chyby v útoku. Druhý poločas je ještě zvýraznil, slovinský tým utekl až na sedmigólový rozdíl. A vítězství už si sebrat nenechal.

„Rozhodly technické chyby, kterých jsme natropili strašně moc, někdy i zbytečné. Bylo jich 22, to se nedá na takové úrovni vyhrát s nikým. V Györu to chceme důstojně dohrát,“ ví trenér Jiří Tancoš, že Most ztratil reálné šance na postup. Do další fáze Ligy mistryň projdou tři nejlepší celky ze čtyř, poslední dostane cenu útěchy, na jaře si zahraje skupinu Poháru EHF.

Zbytečné kiksy mrzely i druhého trenéra Ondřeje Václavka: „Byly to míče do autu, na nohy, s tím se Liga mistrů moc nedá hrát. Být z poloviny chyb branky, byli bychom rovnocenní soupeři. Snad v Poháru EHF získáme už doma v Mostě nějaké další body a posuneme se dál.“

V chomutovské hokejové aréně burácelo 1 648 fanoušků včetně kotle z Lublaně, vyzbrojeného šesti bubny. Most navzdory porážce ocenili příznivci aplausem.

Vystoupení ve skupině D zakončí Most v neděli na půdě maďarského Györu, vítěze posledních tří ročníků Ligy mistryň. Suverén soutěže dominoval na palubovce švédského Sävehofu 36:27, česká reprezentantka Jana Knedlíková gól nedala.