Perou se o hvězdu i o body. Mostecké házenkářky vstupují do Ligy mistryň

„Návrat je v pondělí kolem třetí ráno, a jak znám třeba brankářku Domču Müllnerovou, půjde v šest do práce, dělá u výstavby jezera,“ řekla předsedkyně Pavla Chotěborská.

Most se naladil na Ligu mistryň středeční výhrou 32:23 ve Veselí, ale v neděli od 17 hodin jej čeká soupeř z jiné kategorie, slovinský Krim Mercator. Vítěz Ligy mistryň z let 2001 a 2003. „S Mercatorem a švédským Sävehofem bychom se měli prát o postup ze skupiny. Soupeřky budou určitě vyšší a silnější než my, můžeme je přehrát díky naší rychlosti.“

Trenér Jiří Tancoš bude požadovat lepší hru než ve Veselí. „Pokud bychom stejný výkon předvedli v Lize mistryň, na vítězství by to nestačilo,“ tvrdí na klubovém webu. „Jde to ale obtížně srovnávat, všechno je také záležitostí motivace a koncentrace na utkání. Zatímco do Veselí jsme jeli jako favorit, ve Slovinsku to bude naopak. Tenhle fakt i to, že hrajeme venku, nám ale paradoxně může pomoct k lepšímu výkonu.“

Přestoupit do Mercatoru v létě zatoužila mostecká hvězda Sára Kovářová, ale přestup si nevyvzdorovala. Kanonýrka tak nehraje vůbec, byť jí stále běží smlouva s Anděly.

„V neděli konečně po čtyřech měsících mluvila s klubem, ale nikam se to nepohnulo,“ uvedl mostecký manažer Rudolf Jung. Na workshopu před startem Ligy mistryň se zástupci obou klubů potkali a citlivého tématu se dotkli. „Z jejich strany bylo cítit, že je ta situace mrzí. Vyříkali jsme si to. Snad se to podaří vyřešit, ze současného stavu nemá prospěch žádná ze stran,“ míní Radek Maděra, organizační pracovník Baníku.

Cesta autobusem do Lublaně trvá 10 hodin. „Ubytujeme se, dáme si oběd, poledního šlofíčka a pak trénink. Na zápase bude rušná atmosféra, hala je pro 2,5 tisíce lidí,“ vykresluje Chotěborská. Tým je kompletní, tedy i s uzdravenou Šustkovou.

Týden nato, tedy v neděli 13. října od 19 hodin, Most v domácí premiéře uvítá giganta Györ; Maďarky jsou pětinásobné vítězky Ligy mistryň. Hraje se v chomutovské hokejové aréně. „V sobotu ráno se položí palubovka, večer budou tréninky pro oba týmy,“ prozradila předsedkyně. „My už prodali 600 lístků, z Györu dorazí 300 fanoušků. Z Mostu pojedou autobusy za 30 korun.“

Ze skupiny Ligy mistryň jdou do další fáze tři nejlepší, čtvrtý „spadne“ do skupiny Poháru EHF. Anděly tak čeká nejméně 12 zápasů na evropské scéně, které kombinuje s interligou systémem středa – víkend.