Házenkářky Mostu se v Lize mistryň trápí, Ferencváros jim naložil 46 gólů

„Soupeři v Lize mistryň jsou o hodně rychlejší než my. Je to obrovský kontrast s tím, jak to vypadá v naší soutěži, kde rychlostí dominujeme. Vyjma zápasu s Dunajskou Stredou, který se nám nepovedl,“ uvedl jeden z mosteckých trenérů Ondřej Václavek. „V 1. půli jsme moc zákroků neměli, ne brankářských, ale kontaktů s útočnicemi, byly všude strašně rychle a házely ze stoprocentních šancí.“

Zápas se odvíjel podle už obvyklého, černého scénáře. Most ani jednou nevedl, brzy pokulhával 1:5 a soupeř se v útoku choval nemilosrdně. Prvních deset střel, deset gólů. Na chvilku se Andělé nakopli v přesilovce, jenže brzy zase hosté z trháků trestali jejich zbytečné ztráty. Neuběhlo ani 20 minut, když náskok maďarského celku nabobtnal na dvouciferný. Hostující Katrin Klujberová nasázela v první půli osm branek z osmi střel a pomohla k poločasovému vedení 26:11.

Navzdory jasnému vývoji zápasu se konečně hrálo v bouřlivé kulise, kterou podpořili hlasití vlajkonoši hostů v černo-zelených barvách. Avšak výkřiky nespokojených jednotlivců v úvodním dějství po zápase rozbrečely mosteckou kapitánku Lucii Mikulčíkovou. „Ve 2. poločase naši příznivci už fandili, protože nám to začalo jít, ale předtím jsme slyšely: Probuďte se, začnete běhat! Já je mám ráda, ale my víme, že nám to nešlo. Nám to nemusí nikdo říkat, my jsme soudné,“ utírala slzy Mikulčíková.

Po přestávce se Most přece jen prosazoval více, hrál s energií, čímž zabránil, aby jeho porážka byla nejvyšší v letošním ročníku Ligy mistryň. Dosud největší rozdíl, třiadvacetibrankový, byl v úvodním utkání s Bietigheimem, vítězem Evropské ligy. Ovšem český šampion už v pátém ze šesti zápasů inkasoval čtyřicet a víc gólů, příděl od Ferencvárose je dosud nejvyšší. Před třemi lety dostal Most od Györu taky 46 branek.

„Psychicky je náročné, když dostáváme tolik gólů. Chceme být lepší každý zápasem, někdy se to povede líp, někdy hůř,“ uvedla křídelnice Adéla Stříšková.

Další prověrka, a to ta nejtěžší v Lize mistryň, čeká na mostecké házenkářky doma v sobotu 3. prosince. Dorazí norský Kristiansand, obhájce trofeje s českým tandemem Jana Knedlíková – Markéta Jeřábková.

Házenkářská Liga mistryň 6. kolo Skupina A:

Most - Ferencváros Budapešť 27:46 (11:26)

Nejvíce branek: Cholevová 6/1, Mikulčík 5, Šponéová, Somionková obě 3 - Klujberová 11/5, Kovácsová, Lekičová obě 5. 18:00 Kristiansand - CSM Bukurešť.