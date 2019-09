Trenér olomouckých házenkářek: Tým funguje, rozhodnou zranění

Jaké jsou vaše ambice v sezoně?

Vždy se říká, že play off je cíl. Sezona bude velmi těžká, přibyla dvě slovenská družstva, takže se hraje na čtrnáct mančaftů a není snad jediný víkend volný. Končí se v polovině prosince, v lednu se hned začíná a jede se až do poloviny května. Vše se bude odvíjet od zranění, jakmile se nám budou vyhýbat a tým bude stabilizovaný, troufáme si na play off. Ale je to takový nápor pro hráčky, že se obávám, že zranění přijdou a pak budou problémy.

Bude o čtyři místa v play off větší tlačenice než v minulosti?

Každé družstvo, ať je to Písek, Poruba, my, či Veselí, má základní sedmičku hráček, na níž staví, a bude se to odvíjet od jejich zdraví. Když se zraní klíčová hráčka, půjde celý tým dolů. Ambice na play off budou mít všichni – Poruba, my, Veselí, Písek do toho hodně zasáhne. Možná budou Slavia a Most trochu vepředu, o dvě místa bude rvačka.

O čtyři místa je sedm zájemců. Existuje šance, že se jednou změní systém soutěže a play off by si zahrálo například šest týmů?

Měnit legislativu není v našich silách, to řeší pánové nahoře. Já bych uvítal dvanáct družstev v soutěži, čtrnáct mi přijde moc.

Před sezonou jste přišli o reprezentantku Hurychovou, jak to snižuje vaši sílu?

Markéta Hurychová odešla do polského Lubinu, což je ztráta, protože byla jediná levoruká spojka. Nahrazujeme to Majdou Kašpárkovou, která je pravoruká, ale vypořádává se s tím dobře. Je to bohužel oslabení, navíc se nám v přípravě zranila Salašová, přetrhala si vazy, takže ji čeká operace a dlouhodobá rekonvalescence. Kádr je úzký, na hraně, a trnu, aby se něco nestalo.

Takže jste rád, že se vrátila Tereza Fryčáková...

... protože se jí otevřel její studijní obor v Olomouci. Díky tomu máme zdvojené posty na křídlech, což je výhoda. Z toho můžeme těžit, že máme vlevo i vpravo dvě kvalitní křídla. Je to přínos, ale také naše jediná posila.

Vypadáte hodně natěšený na sezonu. Co vás motivuje?

Chci s holkami něco dokázat, porvat se o to. Zatím to funguje. Sice jsme prohráli první kolo, ale z toho nesmíme dělat závěry. Tým funguje a jsem strašně spokojený, jak jsme absolvovali měsíc a půl tvrdé dřiny v přípravě.

Doma jste v premiéře padli s Porubou 24:27. Co rozhodlo?

Hodně mě to mrzí, vstup do sezony jsme si představovali vítězný. Bohužel to nevyšlo jen malými nuancemi. Poruba nebyla lepší, rozhodly naše neproměněné šance. A možná o jednu dvě hráčky širší kádr soupeře. Bohužel nám nezahrály ideálně spojky, měřítko snesla jen Magda Kašpárková, jenže se k ní nikdo nepřidal, ať to byla Tatiana Gajdošíková, nebo Valentina Kapsová. Ty góly nám hodně chyběly. Poruba toho využila a na spojkách měla na nás větší tlak, a to rozhodlo.

Navíc jste prohráli v den, kdy si Zora připomínala 100 let od založení. Výhra by celodenní oslavy pěkně podtrhla.

Než jsme šli na zápas, říkal jsem holkám, ať to trochu hodí za hlavu, protože už od rána to v klubu vypadalo slavnostně. Chtěli jsme, ať se soustředí na zápas, a holky to vzaly opravdu zodpovědně. Chybělo nám i trochu štěstíčka a nevyšlo to. Na druhou stranu klobouk dolů před oběma týmy, protože v úmorném vedru v hale předvedly kvalitní zápas.