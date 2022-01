Petrovský: Jak na Švédy? Hrát i za hranicí svých možností

„Mají na každém postu světové hráče. Ale i ti dobří mají někdy špatný den. Snad se to stane v pondělí,“ doufá devětadvacetiletý Petrovský.

S extraligovou Plzní urostlý pořízek ze severomoravského Krmelína vybojoval v letech 2014 - 15 dva české tituly, než se vydal do zahraničí. Hrál za polské Azoty-Pulawy, poté se přesunul do Německa, kde nyní hájí barvy Lübbecke.

„Když jsem tam loni přestupoval z Bergischeru, měl klub ve druhé lize jasnou vizi. Přišlo devět nových hráčů a cílem byl postup do bundesligy. Půl roku si všechno sedalo, ale pak jsme vyhráli třináct zápasů v řadě a postoupili z druhého místa,“ ohlíží se Petrovský. V této sezoně je cílem záchrana mezi elitou a zatím se tým těsně drží nad sestupovými příčkami. „Bohužel nás čekají nějaké odchody, někdo musí přijít. Uvidíme, jak to trenér dá do kupy.“

Už to není jen ten odhodlaný mladík, který před lety přišel do Talentu z Frýdku-Místku. Vždyť už v roce 2015 se objevil na světovém šampionátu v Kataru, od té doby v národním týmu chyběl prakticky jen kvůli zraněním. „Tehdy v Kataru jsem v reprezentaci začínal, byl to odrazový můstek. Teď jsem o pár let zkušenější, vyhranější. Když se zeptáte každého malého házenkáře na jeho sportovní sen, řekne bundesliga. A mně se teď plní. Myslím, že je znát, že jsem vyzrálejší. Ale pořád jsem zůstal emotivním hráčem, mám rád fanoušky. A ti naši pro nás dělají všechno, jezdí za námi po celé Evropě, jsou skvělí. I tady v Bratislavě se cítíme jako doma, chci všem moc poděkovat,“ vzkazuje pivot.

Dobře ví, že podporu hlediště bude český tým potřebovat i dnes. „Věřím, že to může být jeden z potřebných dílků k tomu, aby se nám povedlo Švédy porazit.“

Co dalšího je třeba k tomu, aby Češi společně se Španěly proklouzli na šampionátu dál? „Aby každý z nás hrál na hranici, možná i za hranicí svých možností. Nedělat chyby, které by jim přinesly snadné góly. A pořád musíme hrát to, čemu věříme a od čeho se můžeme odrazit,“ uvědomuje si Petrovský.

Ze společného působení v Berchischeru zná dobře Maxe Darjeho, kterého z účasti na ME vyřadil covid-19. Duel proti Španělsku navíc nedohrál další pivot Oscar Bergendahl. „Může to být pro nás malé plus, oba patří mezi základní stavební kameny obrany i útoku. Ale může to být přesně naopak. Třetí pivot chytí šanci za pačesy a bude to pro nás ještě složitější. Uvidíme,“ přemítá Petrovský. Dnes po 22. hodině bude jasno.