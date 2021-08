Historická premiéra se blíží. Lázně Kynžvart vyhlížejí interligu

Generálku Kynžvart absolvoval v Praze Už v sobotu se bude přepisovat kronika sportu v karlovarském regionu. Do interligy, nejvyšší česko-slovenské soutěže házenkářek, duelem v Dunajské Stredě, vstoupí hráčky Sokola Lázně Kynžvart. V kraji nejvyšší házenkářskou soutěž žen hrála naposledy Lokomotiva Cheb v roce 2004, kdy skončila pátá, ale musela z finančních důvodů skončit. Teď hraje prim tým z mnohem menšího města tohoto okresu. Po osmačtyřiceti letech, co se házená v Kynžvartu hraje, dali teprve v roce 2018 dohromady ženskou kategorii a hrála se poprvé řádná soutěž - II. liga. Nyní se dostala až mezi elitu. Generálku na historickou premiéru absolvovali v Praze na Slavii. V rámci turnaje hráli s domácí Slavií a dalším účastníkem interligy DHC Plzeň. Původně měl být soupeřem polský tým Jelenia Gora, ale na poslední chvíli se omluvil kvůli velkému počtu zraněných. „Určitě nás to mrzelo, že nebyla mezinárodní konfrontace, ale museli jsme to přijmout jako fakt,“ říká kynžvartský trenér Peter Sabadka. Se Slavií Kynžvart prohrál 25:18, i když v prvním poločase vedl a o přestávce dokonce 11:8. „Nezvládli jsme dva úseky, kdy nám soupeř odskočil a my byli nedisciplinovaní. Potom v samotném závěru, kdy to bylo o tři, jsme hráli vabank a soupeř toho využil. Rozdíl na hřišti nebyl tak velký,“ míní Sabadka. Nad Plzní Kynžvart vyhrál 33:25 po nerozhodném poločase 14:14. „Náš výkon gradoval a ve druhém poločase jsme jasně dominovali. Další historické vítězství nad tradičním družstvem z interligy, po této stránce jsem spokojený,“ dodává Peter Sabadka.