Házenkářky Kynžvartu jsou po interligovém podzimu čtvrté

„Jsme rádi, že jsme v tomto období mohli bojovat s mistrem o podzimní primát, škoda, že nám v zápase absolutně nic nevycházelo, hlavně ve druhém poločase jsme byli jen sparingem domácím,“ přiznal kynžvartský trenér Peter Sabadka.

Jeden ze tří letošních interligových nováčků a zdaleka nejúspěšnější z nich sice v úvodní pětiminutovce v Mostě vedl, pak se ale postupně začal prosazovat široký domácí kádr. Kynžvart měl díky Veronice Dvořákové (7) a Martině Weisenbilderové (6) dvě nejlepší střelkyně zápasu, doplnily je ale už pouze čtyři spoluhráčky. V dresu Baníku se naopak střelecky prosadilo 11 hráček.

A to byl důvod kynžvartského výpadku. „Měli jsme obrovské zdravotní problémy, v týdnu jsme neměli ideální tréninkový proces, a to se na utkání podepsalo. Nezachytili jsme druhou vlnu soupeře, na kterou jsme se připravovali, nemáme tak široký kádr, museli jsme hrát s křídly na spojkách, takže to byla velká improvizace,“ vysvětluje Sabadka.

Most je v tabulce druhý bod za Michalovcemi, Kynžvart čtvrtý bodově nastejno s třetí Dunajskou Stredou dva body za svými přemožitelkami. A tak nemůže nováčkovi zkazit náladu ani poslední výsledek.

„Pro nás je to velká satisfakce za práci, kterou jsme odvedli od letní přípravy a jak se družstvo prezentovalo,“ pochvaluje si Sabadka možnost hrát šlágr interligy. A tomu odpovídala kulisa, bouřlivou atmosféru vytvořilo přes osm stovek diváků, z nichž stovka byla z Kynžvartu.

Házenkářky Kynžvartu šly sice hned v úvodu utkání do dvoubrankového vedení, Most ale rychle srovnal a v 15. minutě už vedl o pět branek. Náskok už si domácí nedali vzít a první poločas skončil šestibrankovým vedením Černých andělů.

Také ve druhé půli se jako první prosadil Kynžvart, jenže mostecké hráčky rychlou šňůrou pěti branek navýšili svůj náskok na devět branek a o osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto. Kynžvart dokázal ve druhé půli skórovat jen šestkrát, domácí trestali každou chybu a nakonec jednoznačně zvítězili 34:19.

„Myslím, že to byl jeden z nejlepších zápasů za poslední dobu, zahráli jsme dobře v obraně, snažili se hrát agresivní obranu a z ní rychlé útoky. Fungovala nám i spolupráce obrany s brankářkou a myslím, že tentokrát se jasně ukázaly možnosti týmu,“ pochvaloval si trenér Mostu Adrian Struzik.

Nyní jsou na programu reprezentační akce, ve čtvrtek startuje Štít města Cheb. Mistrovství světa se za účasti českých i slovenských házenkářek hraje od 1. do 19. prosince ve Španělsku. Interliga se znovu rozběhne po Novém roce.