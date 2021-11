Házenkářky Kynžvartu jsou ve špičce. O víkendu hrají dvakrát doma

„Je to fantastické, ale po posledním zápase jsme byli na nádherném, senzačním třetím místě, zastavilo nás neplánované volno. I tak je to obdivuhodné, díky velmi dobrému vstupu do soutěže. Naplňujeme svoje předsevzetí a možná jsme je i trochu překročili. Tím pádem se v družstvu ukazuje, že ta náročnost, disciplína a zodpovědnost, kterou vyžadujeme, mají svůj smysl,“ říká kynžvartský trenér Peter Sabadka.



Zmíněný poslední zápas odehrály minulou středu ve Stupavě, kde bez problémů vyhrály 39:19. „Nastoupili jsme v oslabené sestavě s úzkým počtem hráček, kvůli nemocem. To, co jsme chtěli odehrát, jsme odehráli, i když v nevlídném prostředí, v hale byla velká zima,“ komentoval kouč.

Následovalo neplánované volno o víkendu, polský Chorzow požádal o změnu termínu. To ovšem nakonec Kynžvartským přišlo vhod.

„Od posledního zápasu jsme se léčili, bylo nutné se zotavit. Máme infekce, virózy, děvčata měla problémy s dýcháním, kašlala. Přes víkend jsme dali regenerační a zdravotní volno, aby se mohla dát dohromady,“ popisuje Sabadka.

Ale už od pondělí začali tvrdou přípravu, která směřuje na náročný víkendový dvojzápas. Kynžvart totiž hraje zítra s HK Hodonín od 16 hodin a hned v neděli od 12 hodin s polským KPR Ruch Chorzów. První utkání s polským týmem mělo být původně odehráno v rámci 10. kola MOL ligy v Polsku. Aby se minimalizovaly náklady na dopravu, došlo k dohodě týkající se výměny pořadatelství. Polský celek se v Kynžvartu představí po svém sobotním odehraném zápase v Písku.

„Budeme se paralelně připravovat na dva soupeře,“ uvedl trenér Peter Sabadka a připojil specifika: „Bude to velmi náročné, absolutně odlišné herní styly. Je to ztížené tím, že musíme trénovat jednotlivé varianty co nejefektivněji, abychom se k některým věcem nevraceli úplně zbytečně. Museli jsme přípravu dvoutýdenní vtěsnat do jednoho týdne. Páteční trénink je poznamenaný tím, že to není jen jeden zápas, ale dva. Musíme být adekvátně zregenerovaní, a to platí i po zítřejším utkání.“



Velkou výhodou ovšem je, že Kynžvart hraje oba zápasy doma. „Je to velká výhoda, tak jsme si to naplánovali, nechtěli jsme cestovat,“ potvrzuje Sabadka.

Vzhledem k celkovému nastavení týmu je naprosto jasné, že má v úmyslu oba zápasy vyhrát. Když chce pokračovat dál ve výkonech a výsledcích, jaké má, i když program má velmi náročný. Ve stejném duchu chce pokračovat i v Českém poháru, v jehož čtvrtfinále přivítá Slavii Praha. Termín ještě není znám. „Komplikuje nám to účast Slavie v evropském poháru, bude ještě jedna reprezentační přestávka, přednost má také liga, ale musíme to odehrát do konce prosince,“ vysvětluje Peter Sabadka.

Před minulou reprezentační pauzou uvedl, že se mu nelíbily výkony černohorské spojky Tamary Jovičevič. „Neplnila naše očekávání, ale nyní se situace zlepšila. Nejsou to jen góly, ale celkově zlepšený herní projev. Dělá progres a přenáší věci, které kvalitně dělá na tréninku, do zápasu.“