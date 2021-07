Házenkářky Kynžvartu se důsledně připravují na interligovou premiéru

Do týmu nováčka přicházejí posily Pro nejvyšší soutěž kynžvartské házenkářky doplňují kádr. První posilou byla osmadvacetiletá spojka Martina Weisenbilderová. Rodačka z Liberce má sebou působení v nejlepších tuzemských týmech DHC Slavia Praha a DHK Baník Most. Odtud v roce 2015 odešla do Švédska a šest let zde hájila barvy Kristianstad Handboll. „Zkušenosti ze zahraničí, očekáváme, že je přenese k nám a bude výrazným přínosem,“ charakterizuje trenér nováčka česko-slovenské interligy Peter Sabadka první novou hráčku. Kynžvartský brankářský minitým doplňuje Anežka Zuzánková. Sedmadvacetiletá hráčka má už za sebou bohatou kariéru. Prošla kluby jako LK Zug, mistr Švýcarska a národního poháru, SG 09 Kirchhof, třetí a druhá německá liga s postupem, DHK Zora Olomouc a TJ Sokol Poruba, oba přední účastníci československé MOL Ligy. „Očekáváme opět zúročení a předání zkušeností ze zahraničí,“ přiznává kynžvartský trenér.

Zatím poslední novou tváří je třiadvacetiletá spojka Tamara Jovičevič z Černé Hory. Do roku 2018 hrála v Buducnosti Podgorica, následně přesídlila na dva roky do francouzského Celles-sur-Belle a naposledy působila ve španělském Puerto del Carmen. „Somaticky dobře disponovaná. Očekáváme, že přinese kvalitu v prosazování se ze středních a větších vzdáleností. Vnímáme ji jako střeleckou spojku,“ prozrazuje Peter Sabadka.

V kynžvartském hráčském kádru už nebude působit Adéla Pilmajerová. „Rozšíří realizační tým. Jako trenérka, specialistka na post křídla,“ potvrzuje kouč. Zdeňka Friedel musela ukončit činnost ze zdravotních důvodů. Otazník je ještě nad účastí brankářky Martiny Hrbkové, která ještě ze zdravotních důvodů nenastoupila do přípravy.