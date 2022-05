Dvořáková: Čtvrté místo? Obrovský úspěch pro celou kynžvartskou házenou

Čtvrté místo v Interlize, čtvrté mezi českými celky a druhé v Českém poháru. To je účet první sezony kynžvartských házenkářek v premiérové sezoně mezi elitou. „Zklamání to určitě není. Samozřejmě jsme dělali vše pro to, abychom získaly medaili, bohužel to nevyšlo, ale myslím, že se nemáme za co stydět. Celá sezona nám vyšla skvěle, až nad očekávání,“ říká jednadvacetiletá spojka Veronika Dvořáková.