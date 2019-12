Dlouhé volno může být pro házenkářky Kynžvartu problém

Sokol Lázně Kynžvart vletěl, ač nováček, do nejvyšší české soutěže jako velká voda, těsně před polovinou základní části figuruje zatím na sedmém místě tabulky.

„Začátek jsme překvapovaly všechny, spoustě týmů dokazujeme, že do soutěže stoprocentně patříme. Teď už jde o to, jak se sehrajeme a jestli budeme předvádět to, co umíme, myslím, že bychom se mohly dostat i nad šesté místo. Střed tabulky je zatím suprový,“ myslí si kapitánka týmu Barbora Tesařová.

První týden pauzy Kynžvart připravoval Sabadkův kolega Radek Dvořák, který má normálně na starosti brankářky.

„Bylo méně tréninků, ale náplň byla rekondiční. Šlo o to, aby se družstvo dalo zdravotně do pořádku a obnovovali jsme fyzičnost a některé základní věci v tréninkovém cyklu,“ popisuje trenér.

Tento, reprezentační, týden volna trénovaly kynžvatské házenkářky bez tří hráček, Tesařové, Švihnosové a Königové, i bez trenéra Petera Sabadky, ti všichni se zúčastnili v reprezentačním dresu turnaje O štít města Chebu.

Ladí se na poslední zápas roku

Od druhého týdne se už připojily reprezentantky a už se to více ladí na samotný zápas s Olomoucí. Pauzu se snažily zpestřit. Několik hráček hrálo mistrovský zápas druhé ligy starších dorostenek, Slavoj Žirovnice – Lázně Kynžvart (17:25).

„Hráčky, které hrávají za ženy, absolovaly tento zápas u soupeře, který byl třetí v tabulce. Podařilo se jim sehrát velmi dobrý zápas, herní projev byl výborný. To byla alespoň nějaká herní náplň,“ říká Peter Sabadka.

Dlouhé zápasové volno by podle kapitánky Barbory Tesařové nemělo být problémem. „Zápas s Olomoucí bude pro nás naprosto klíčový, abychom podzimní část skončily na dobrém místě a mohly z co nejlepšího místa vyjet do jara.“

Zítra hrají Lázně Kynžvart s druhým týmem tabulky první ligy SK UP Olomouc.

„Je to pro nás velká výzva. Doma bychom chtěli navázat na poslední vítězství v Bohunicích,“ upozorňuje trenér házenkářek Sokola Lázně Kynžvart.

Těžký soupeř na závěr

SK UP Olomouc je vyspělé družstvo s mnoha hráčkami z Interligy, které tam hostují ze Zory Olomouc. „Čeká nás mimořádně silný a atraktivní soupeř.“

Do utkání půjde Kynžvart kompletní. „Chceme jít s tou sestavou, která vyhrála v Bohunicích. Doufám, že nastoupíme v plné síle,“ přeje si Sabadka. A protože se jedná o poslední zápas v tomto kalendářním roce. „Bez zábran, s plným nasazením, chceme potvrdit naši vzestupnou tendenci. Byly jsme mimořádně spokojeni s posledními výsledky, které vygradovaly vítězstvím v Bohunicích. Chceme se dál vézt na pozitivní vlně.“

Po zápase s Olomoucí budou kynžvartské házenkářky trénovat do 17. prosince. Ten den odlétá trenér Sabadka a další reprezentantky s národním družstvem juniorek do Rumunska. Tam budou Češky dělat sparringpartnerky rumunským juniorkám, které budou v létě pořádat mistrovství světa. „To je pro nás velmi cenné.“

Ostatní kynžvartské hráčky budou mít volno a po novém roce všichni začnou s přípravou. Leden by chtěly využít k přípravě na malý turnaj koncem měsíce, který by je nastartoval do jarní části soutěže.