Jasný vzkaz házenkářek Kynžvartu: konec trápení, počítejte s námi

„Takovou házenou jsme chtěli hrát, dnes ji děvčata hrála, s obrovským srdcem a krásně se odprezentovala všechna, která do dění zasáhla, všechny byly úžasné, diváci se bavili a vyslali jsme signál, že Kynžvart je zpátky a jsme velmi šťastni,“ pochvaluje si kynžvartský trenér Peter Sabadka. „Nechybělo kynžvartské srdíčko a přidala se i kvalita, koncentrace. Hráčky do poslední tečky plnily taktické pokyny.“

Na palubovce to bylo od prvních minut vidět. Byla velká chuť zlomit sérii čtyř Interligových porážek. „Jednoznačně. Hlavně jsme měli Plzni co vracet z prvního zápasu u nich. Byli jsme dobře připravení,“ prozradila, klubovému facebooku, kynžvartská brankářka Adéla Srpová. Odhodlání zlomit nepříznivou lednovou sérii bylo patrné na každé z hráček. „Velmi jsme to chtěly. Už to bylo ubíjející, vůbec se nám nedařilo. Teď myslím, že to konečně přišlo, jsme rády za vítězství,“ uvedla spojka Veronika Dvořáková.

Od úvodních minut bylo na Kynžvaru vidět větší nasazení a chuť prolomit šňůru Interligových proher. Poprvé a naposledy v celém utkání poslala Plzeň do vedení ve čtvrté minutě Kepková, která otáčela na 2:3.

Do poločasu už Kynžvart šel za příznivého skóre 17:12. Během druhé půle vedení postupně navyšoval a soupeř na jeho hru nedokázal najít odpověď.

„Vítězství se nerodilo lehce. Začínalo z obrany, která fungovala a chytalo se za ní dobře. Útok byl úplně famozní, co holky vystřelily, to tam spadlo, toto malé štěstíčko k tomu patří,“ míní gólmanka Srpová.

Nakonec z toho byl naprosto jednoznačný výsledek, rozdíl patnácti gólů. „Vůbec jsme to nečekaly. Každé derby není jednoduché a myslím, že si holky z Plzně ani nezasloužily takovou porážku.“

Atmosféra ve sportovní hale Milana Prokeše v Lázních Kynžvart byla fantastická. Tradičně skvělé domácí publikum tentokrát ve velkém počtu doplnili fanoušci z Plzně. „Je to skvělé. Já jsem emotivní gólmanka, pro mě je toto jako dělané. Jsem strašně ráda a divákům patří neskutečný dík,“ pochvaluje si Adéla Srpová. A Veronika Dvořáková připojuje. „Skvělé. Určitě se hraje daleko lépe, než když hala mlčí, fanoušci nám hodně pomohli.“

Svou branku na několik západů zamkla skvěle chytající Adéla Srpová, kterou v průběhu druhého poločasu vystřídala Sabrina Novotná. Své kolegyni zdatně sekundovala a neméně povedeným výkonem nepřipustila žádnou dramatizaci závěru zápasu.

Stejně suverénní výkon předvedly před soupeřovou bránou jejich spoluhráčky z pole. Především jedenáctigólová Annamaria Patrnčiaková byla k nezastavení a provětrávala obranu soupeře svými rychlými průniky téměř celý zápas. Shodně po pěti gólech si připsaly i Kristýna Königová, Veronika Dvořáková a Katka Dresslerová.

„Dobře jsme se na ně připravily takticky, v obraně nám to fungovalo, zachytaly nám brankářky a nepouštěly jsme je do vyložených šancí,“ řekla Veronika Dvořáková.

Ta společně s Annamarií Parnčiakovou a Kristýnou Königovou měla větší motivaci právě proti Plzni, minulou sezonu tam hostovaly, když Kynžvart první ligu nemohl hrát.

„Pro mě to byl zápas jako každý jiný, nic speciálního jsem v tom nehledala. Snažila jsem se makat jako každý zápas a nějak to neodlišovala,“ přiznala Dvořáková. Opakem byla Patrnčiaková, která si smlsla na bývalých spoluhráčkách jedenácti góly.

Plzeňská Linda Galušková poukázala na fakt, který postihl všechny Interligové týmy, včetně Kynžvartu. „Dobrý výkon to nebyl, projevila se na nás měsíční pauza, kdy jsme nehrály. Vlastními chybami jsme se dostaly dolů. Nedařila se nám obrana a rychlý přechod do útoku v celém utkání,“ míní plzeňská hráčka.