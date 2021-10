Kynžvart nastartoval boom házené v kraji

Bilance je velmi slušná, tři výhry, dvě porážky a sedmé místo v tabulce. „Tři krásné výhry v řadě, ukázali jsme velmi pěknou tvář, velmi pěkný směr, jdeme velmi pěknou cestou. Vyvíjíme se, učíme se a všem jsme ukázali, že se s námi musí počítat, nejsme v soutěži nějaký fackovací panák a chceme přispět nějakou kvalitou ke zvýšení její úrovně,“ říká kynžvartský trenér Peter Sabadka.

Město s přibližně čtrnácti sty obyvateli zcela pohltila házená.

Domácí zápasy jsou beznadějně vyprodané a třeba na poslední interligový zápas do Plzně přijelo několik desítek fanoušků.

„Je velký boom, okolí je zapálené, strašně nám fandí. Jsme velmi příjemně překvapeni a děkujeme za tu podporu, divácká obec a lidí co nám vytváří krásné podmínky, je velká. Chtěli bychom se i my prezentovat kvalitou, co se očekává, protože si vážíme divácké podpory,“ přiznává trenér Házená Kynžvart Peter Sabadka.

Česko-slovensko-polská interliga má nyní reprezentační přestávku. Házená Kynžvart hostí v šestém kole, v sobotu 16. října od 16 hodin, Zoru Olomouc.

Reprezentační přestávku si Kynžvart zpestří dalším výjezdem do Plzně, ve středu 13. října nastoupí na palubovce druholigového HC Plzeň k utkání druhého kola Českého poháru.

„Všechno máme dobře rozehrané. V reprezentační přestávce chceme dobít baterky,“ plánuje kynžvartský kouč. Úvod v nové soutěži byl náročný, zakončený napínavým derby na palubovce DHC Plzeň s výsledkem 27:24 pro domácí. Přitom ještě v poločase vedl Kynžvart 12:15. Měli jsme navrch, ale nedokázali to udržet. Soupeř bohužel spoléhal na to, co má, nepoužil změnu herního systému, v těch fázích nám dávala důležité góly Galušková. My neměli tak efektivní a údernou spojku,“ popsal Sabadka. Ač se kynžvartské házenkářky prezentují kolektivním výkonem, jedna individualita přece jen vyčnívá. Je to spojka Veronika Dvořáková. „V obranné i útočné fázi doslova tahá a je lídryní dění,“ pochvaluje si trenér.

Naopak zklamání přinesla další spojka, černohorská posila Tamara Jovičevič.

„Nenaplnila naše očekávání. Přišla velmi zanedbaná. Je vhodný somatotyp, tvrdě pracuje v tréninku, ale její výkonnost je průměrná a zatím není tou osobností co jsme předpokládali, lépe řečeno, jak nám vylíčili manažeři, když nám ji nabízeli,“ dodává Peter Sabadka.