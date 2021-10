Házenkářky Kynžvartu prohrály západočeské derby s DHC Plzeň

Celek ze Slavkovského lesa je na sedmé pozici. Derby, před vynikající diváckou kulisou, mohl dopadnout úplně obráceně. První branky sice daly domácí, ale Kynžvart záhy srovnal. Následně se Plzeň utrhla na čtyřgólový rozdíl, Kynžvart dokázal otočit a v poločase vedl o tři branky (12:15).

Až v polovině druhé půle se Plzni podařilo vyrovnat a nastala klasická přetahovaná o každou branku. Tu přerušila až Plzeň tři minuty před koncem, kdy odskočila na dva góly.

„Dobře rozehrané utkání jsme bohužel nedotáhli do vítězného konce a z Plzně odjíždíme s prázdnou,“ posteskli si kynžvartští na klubovém facebooku.

„Určitě to pro nás není komfortní zóna. Vítěznou šňůru jsme si překazili sami. Myslím si, že jsme měli v utkání navrch a v závěru, respektive ve druhém poločase, jsme opustili od věcí, které nás zdobí. To je druhá vlna, údernost, disciplína, efektivita. Soupeři jsme toho příliš mnoho dovolili v obraně,“ uvedl trenér Kynžvartu Peter Sabadka.

„V těchto důležitých fázích utkání to na sebe brala Veronika Galušková, na kterou jsme se připravovali, ale přesto nás dokázala přehrát. Také brankářka Řezáčová nám pochytala řadu šancí. V závěru nedokázala žádná z našich hráček předvést rozdílový výkon, takže gratuluji domácím k zasloužené výhře.“

„Hráčky daly do zápasu všechno a odměnou jim byla výhra. Utkání mělo vše, co derby má mít. Atmosféru, herní kvalitu a tuhý boj do posledních vteřin,“ přiznal trenér plzeňských Richard Řezáč.

Česko-slovensko-polská interliga má nyní reprezentační přestávku. Házená Kynžvart hostí v šestém kole, v sobotu 16. října od 16 hodin, Zoru Olomouc.