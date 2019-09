Házenkářky Kynžvartu v první lize vyhrávají a jsou první

„Jak jsem řekl, když jsem přišel do Kynžvartu, je to výzva a jedním cílem je příjemně šokovat sportovní veřejnost. To se nám daří,“ říká trenér Peter Sabadka, ale zároveň nabádá k pokoře a skromnosti.

Kynžvart je první, vede tabulku. „Určitě se to krásně poslouchá a vnímají to hlavně děvčata. Je to taková satisfakce za šestitýdenní dřinu, kdy jsme dennodenně trénovali a formovali družstvo. Teď se nám nám to příjemně zúročuje.“

Házená v Kynžvartu táhne

Na premiéru se opět slušně zaplnila sportovní hala Milana Prokeše a fanoušci dávali najevo, že se jim počínání kynžvartských hráček líbí. „S vítězstvím můžeme být spokojeni, zejména proto, že jsme pobavili diváky v prvním domácím zápase. Děvčata si užila zasloužené ovace, byla krásná, příznivá atmosféra,“ pochvaluje si Sabadka.

Trenéra těší, že hráčky si zvykají na koncept hry a vytvářejí se některé individuální výkony a tvoří se základní kostra družstva. Těmi tahounkami jsou nejlepší střelkyně z úvodního domácího zápasu Anna Schneiderová (7), Zdeňka Friedel (6), Barbora Tesařová (5), Adéla Pilmajerová (3/1) a s nimi také Nikola Švihnosová a v každém zápase stoupají výkony brankářky Žakliny Mirkovičové.

„To jsou, dá se říct, lídři našeho dění a nemůžeme zapomenout ani mladou Terezu Michalcovou, která je ročník 2003, ostaršená o dvě věkové kategorie a velmi dobře naplňuje svoji úlohu v daném systému,“ jmenuje trenér.

V souboji s Otrokovicemi byl Kynžvart už v průběhu prvního poločasu lepším družstvem, měl vývoj utkání pod kontrolou, ale nedokázal se odtrhnout na víc než tři góly.

„Z pohledu skóre to dlouho vypadalo vyrovnaně, ale z pohledu herního projevu si dovolím tvrdit, že jsme byli lepší a škoda, že ten gólový náskok nenarůstal,“ míní trenér.

Nakonec svoji aktivitu dotáhli do zdárného konce, náskok udrželi a ve druhém utkání první ligy podruhé vyhráli.

„Nyní jsme v takovém stadiu, že nám koncept šlape, daný systém, děvčata se v něm nachází, ale dokážou ještě dělat chyby. Proměnit čistou gólovou šanci, nedokážou kvalitu individuální činnosti dotáhnout, třeba když vyhrajeme souboj, následuje nepřesná přihrávka a to platí i v obranné fázi.“

V pauze proti reprezentaci juniorek

V soutěži nyní následuje reprezentační přestávka, Sokol Lázně Kynžvart nastoupí k dalšímu utkání až první říjnový víkend na palubovce Jiskry Havlíčkův Brod. „Raději bychom pokračovali, ale nemůžeme s tím nic dělat. Na pauzu musíme zareagovat a snažil jsem se program adekvátně vyplnit,“ přiznává trenér.

Petr Sabadka bude mít během pauzy vlastní program, bude připravovat reprezentační družstvo juniorek. „Vypadl nám zahraniční soupeř, tak jsem využil možnost a dohodl sparring s Lázněmi Kynžvart. Bude to přínosné pro oba,“ dodává kouč.