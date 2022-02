Kynžvart ve finále Českého poháru. Teď zkusí zaskočit házenkářky Mostu

Souboj o trofej se uskuteční 23. února v Karlových Varech po mužském finále, v němž se utkají Plzeň a Nové Veselí.

Kynžvart si musel na zápas o další zápis do klubové kroniky počkat o týden déle, protože jej předtím neumožnila odehrát špatná koronavirová situace v týmu soupeře. Ovšem stalo se mu to od začátku roku také třikrát v interlize, a díky tomu do zápasu naskočily lépe hostující hráčky, které si rychle vypracovaly vedení 3:0 po brankách Kornelie Malecke, Sáry Drexlerové a Laury Víchové. Třígólový náskok držel Hodonín ještě ve 14. minutě, poločas nakonec trefou Barbory Tesařové v poslední minutě vyhrál těsně 11:10.

Po přestávce Kynžvart na svého soka nastoupil nekompromisně. Pěti brankami bez odpovědi se dostal do vedení 15:11 a to až do konce utkání navyšoval. Sofiia Bezrukova dvěma góly mezi 42. a 46. minutou posunula svůj celek už do vedení 20:14. Zápas uzavřela přesnou trefou dvakrát v řadě Kristýna Königová, která byla se sedmi zásahy nejlepší střelkyní duelu.

„Jistotu v obraně nám dodávaly naše skvělé brankářky, které dokázaly eliminovat velkou porci sedmimetrových hodů soupeře. Celý tým však bránil jako jedno tělo a soupeře do moc šancí nepouštěl,“ píše klub na Facebooku.

Mostecké hráčky jsou ve finále poosmé za sebou, domácích pohárů mají zatím šest. Kynžvart před zápasem odehrál v novém roce jen tři ligové zápasy a všechny prohrál. „Tuhle výhru jsme potřebovali jako sůl.“

Ovšem už v sobotu hrají další utkání interligy. Ve své hale od 16 hodin přivítají DHC Plzeň. Se zeměpisně nejbližším soupeřem to bude takové malé regionální derby. Bilance obou soupeřů v sezoně je vyrovnaná, v Plzni vyhráli domácí a v poháru zase doma Kynžvart.