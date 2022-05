Ambice byly velké, nepovedlo se. Patrnčiakovou mrzí, že je bez medaile

Do začátku přípravy na novou sezonu věří, že bude vše v pořádku. „Pracuje na tom hodně lidí, tak doufám, že se nám to společně podaří,“ neztrácí optimismus.

Aktuálně zůstává v Kynžvartu, je to v podstatě její druhý domov. Samozřejmě na Slovensko, k návštěvě rodiny, určitě zavítá a také na desetidenní dovolenou v Turecku. To vše do začátku přípravy na novou sezonu, v polovině července.

V posledním zápase sezony jste sice vyhrály nad Zorou Olomouc 26:25, ale nestačilo to k zisku bronzové medaile.

Ambice byly velké, doufaly jsme, že tu medaili získáme. Na tom jsme pracovaly, trénovaly na to, bohužel se nepovedlo a tak to bylo smutné vítězství.

To nebylo jen tím posledním zápasem.

Měli jsme na to, i když Olomouc hrála výborně. Jenomže my mohly získat už stříbro, ale to co jsme mohly a neudělaly je už jedno. Další sezona je před námi a tak se budeme snažit získat nějakou tu medaili.

Nepovedl se už první semifinálový zápas v Plzni.

Tam se to pokazilo už na začátku, prohrály jsme o čtyři, doma jsme dokázaly vyhrát jen o tři, chyběl jediný gól. Doufaly jsme, že bronz získáme, ale nakonec se ani to nepodařilo. Sice jsme domácí zápasy vyhrály, ale bohužel to nestačilo. Takový je sport.

Do Kynžvartu jste přišla před dvěma lety. Tenkrát se hrála první liga.

Po pravdě musím říct, že mě ani ve snu nenapadlo, že tu budeme hrát o medaile v Interlize. Ale je tu všechno velmi dobře nastavené, všichni pracují a funguje to velmi dobře. Proto i za tu práci všech jsme si tu medaili zasloužili, ale uvidíme časem. Samozřejmě jsme nováček a nikdy nováček neskončil čtvrtý, je to historický úspěch kynžvartské házené.

Byla jste nejlepší střelkyní v klubu a šestá nejlepší celé soutěže za 137 branek. Spokojená se sebou?

Jsem věčně nespokojená, vždy se dá hrát lépe. Pracuji na sobě stále, i když mám už hodně za sebou, házenou hraji už šestadvacet let. Ale vždy je co zlepšovat.

Ovšem byla jste limitovaná zdravotními problémy.

Nestihla jsem začátek sezony a ještě teď to není dobré. Mám posunutou ploténku, ale i přesto jsme to zvládli. To mě limitovalo, ale mám to nastavené tak, že když nastane zápas, v tu chvíli neřeším žádné zranění. Jedu na sto dvacet procent, potom se zranění ozvou zase po zápase. Potom nastává rehabilitace, s čímž pomáhá celý dobrý tým pracovníků.

Loni na podzim jste přestala dostávat pozvánky do slovenské reprezentace. Přitom jste reprezentovala už od mládežnických kategorií.

Přemýšlela jsem, po letech, ukončit reprezentační kariéru, můj zdravotní stav nebyl ideální. Tak jsem se rozhodla věnovat už jen klubovým povinnostem a uvolnit místo mladším, perspektivním hráčkám. Samozřejmě jsem vždy ráda reprezentovala, byla to pro mě čest a za tuto možnost velmi pěkně děkuji. Oficiální rozlučka ještě neproběhla.

Do Lázní Kynžvart jste se dostala díky oslovení trenérem Peterem Sabadkou. Bylo to těžké rozhodování? Souběžně jste pracovala v Trenčíně jako lektorka v elektrovýrobě. Šest let jste pracovala a dojížděla hrát házenou do Olomouce.

Tady v Kynžvartu jsem ještě nějakou dobu pracovala. Potom nastala koronavirová situace, zeštíhloval se počet pracovníků, zároveň byly reprezentační úrazy a můj zdravotní stav vyžadoval rehabilitace. Momentálně hraji házenou profesionálně, za to vděčím panu Königovi.

Prošla jste Trenčín, Michalovce, Zlín, Hodonín a Olomouc. Kde se vám líbilo nejvíc?

Těžko říct, v každém klubu je vždy něco pozitivní. Ale jsem v Kynžvartu velmi spokojená a určitě bych už neměnila. Navíc je zde nejkrásněji jako místo k životu, co se týká přírody a všeho okolo, dobrý vzduch. Je to tu super, jsem velmi spokojená.

Pocházíte ze Šuran na jižním Slovensku, házenou hrajete od svých šesti let. V patnácti jste se rozhodla pro sportovní gymnázium v Trenčíně zaměřené na házenou. Sport vás provází celý život. Mezi koníčky uvádíte plavání, jízda na kolečkových bruslích nebo na kole, tenis, volejbal a různé jiné sporty. Pocházíte ze sportovní rodiny, kde maminka byla házenkářka a otec se věnoval kulturistice.

Ve svém volném čase se stále pohybuji ve fitku, mám to v genech po tatínkovi. Možná až skončím s házenou budu se věnovat fitness. Kdy to bude nedokážu ještě říct, ale dokdy bude sloužit zdraví, do té doby budu hrát.