Makedonie, nebo Rumunsko. Házenkáři znají soupeře ve světové kvalifikaci

Česká reprezentace byla na aktuálním ME nejlepším týmem vyřazeným v základní skupině a díky konečnému 13. místu se dostala před losem mezi celky v prvním koši. Vyhnula se proto papírově nejtěžším soupeřům a zároveň předešlé části druhé fáze kvalifikace, v níž se devítka nejhorších zemí z Eura utká s postupujícími z předchozí fáze. Soupeře se Češi dozvědí nejpozději 20. března.

„Je to asi druhá nejsilnější dvojice, kterou jsme mohli dostat po Portugalcích a Švýcarech. Naše ‚štěstí‘ při losu nám zase přihrálo Makedonce, o tom se už asi bavit nemusíme. Nikde ale není napsáno, že budeme hrát proti Makedonii. Rumunsko je taky kvalitní soupeř, tam to bude zajímavé. Každopádně těžký los, ale určitě hratelný,“ řekl v nahrávce pro média brankář Tomáš Mrkva.

„Rumunská házená je v poslední době zase na vzestupu. Víme, že nedávno dokázali potrápit Španělsko, nejde o žádné B-mužstvo. Makedonci jsou po generační výměně, ale kvalitu mají stále obrovskou. Uvidíme, jak to dopadne, a pak se popereme o postup,“ dodal kapitán národního celku.

Makedonci byli pro český tým dlouhá léta téměř osudovým a neoblíbeným soupeřem, s nímž i kvůli řadě sporných verdiktů rozhodčích reprezentanti prohráli několik velkých zápasů. S balkánským protivníkem se národní celek utkal v červnu 2016 v play off o světový šampionát a k postupu mu scházel jeden gól.

Poté český tým nepříznivou bilanci zlepšil a vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných duelů včetně dvou soubojů na evropských šampionátech v letech 2018 a 2020. Severní Makedonie šla v poslední době výkonnostně dolů a na nynějším Euru obsadila až 22. místo.

Rumunsko na ME nestartovalo. Na světovém šampionátu se naposledy představilo v roce 2011, kdy skončilo na 19. pozici. V dávné minulosti Rumuni získali na MS čtyřikrát zlato, na slavné časy ale nyní jen marně vzpomínají. S českým týmem se naposledy utkali v prosinci 2018, kdy v přípravě zvítězili 27:26.

„Oba dva jsou to nepříjemní soupeři, ale hratelní. Makedonci jsou pro nás častým soupeřem. Spousta zkušenějších hráčů skončila reprezentační kariéru, kádr celkem omladili. Ale pořád jsou nepříjemným soupeřem. Co se týče Rumunů, spousta z nich je z Dinama Bukurešť, které hraje Ligu mistrů. Na lavičce s Xavierem Pascualem, co trénoval Barcelonu,“ řekl křídelní hráč Jakub Hrstka.

„Nevýhoda pro nás bude, že první zápas hrajeme doma. Několikrát jsme se přesvědčili, že odvety na soupeřově palubovce bývají velmi horké. Ale my se musíme připravit tak, že přes ně projdeme,“ dodal Hrstka.

Národní celek nestartoval na světovém šampionát od roku 2015, kdy v Kataru obsadil 17. místo. Před rokem Češi účast na turnaji v Egyptě na poslední chvíli odřekli kvůli nákaze koronaviru v mužstvu a následně byli odvoláni trenéři Jan Filip s Danielem Kubešem. K mužstvu se po letech vrátil zkušený kouč Rastislav Trtík, který jej dovedl na Euro. Na něm reprezentace těsně o jediný gól nepostoupila z mimořádně těžké základní skupiny, v níž figurovali oba nedělní finalisté Španělsko a Švédsko. Trtíkovi na konci ledna vyprší smlouva a zatím není jasné, zda u týmu zůstane.

Los mistrovství světa se uskuteční 2. července v Katovicích. Z evropských týmů už mají jistou účast na šampionátu Dánsko coby obhájce světového zlata, Francie, Norsko, Španělsko a dvojice pořadatelských zemí Polsko se Švédskem. Mistrovství se odehraje ve dnech 11. až 29. ledna příštího roku.