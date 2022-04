Házenkářky čekají boje o evropskou naději. Vypadly Zachová a Maňáková

Česká nominace na pokračování kvalifikace ME Brankářky: Petra Kudláčková (Dijon/Fr.), Karin Řezáčová (Plzeň), Hana Mučková (Poruba). Levá křídla: Veronika Malá (Bietigheim/Něm.), Adéla Stříšková (Most). Levé spojky: Hana Kvášová (Sambre Avesnois/Fr.), Kamila Kordovská (Blomberg Lippe/Něm.), Markéta Jeřábková (Vipers Kristiansand/Nor.). Střední spojky: Veronika Andrýsková, Veronika Mikulášková (obě Most), Julie Franková (Slavia Praha). Pravé spojky: Sára Kovářová (Kastamonu Belediyesi/Tur.), Charlotte Cholevová (Most), Markéta Hurychová (Saint Amand les Eaux/Fr.). Pravá křídla: Jana Knedlíková (Vipers Kristiansand/Nor.), Anna Franková (Cvikov/Něm.), Valerie Smetková (Most). Pivotka: Alena Stellnerová (Písek).