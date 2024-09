Karvinští házenkáři nakročili k postupu do Evropské ligy, bosenského soka zdolali

Karviná získala v uplynulé sezoně domácí double, poté co k mistrovskému titulu přidala i pohár, a výborně vstoupila i do nového ročníku. V úvodu zápasu s Izvidačem se hrála vyrovnaná házená. Domácí si začali tvořit náskok od desáté minuty, kdy zvýšil Jonáš Patzel na 6:5. Od té doby už Baník vedl a do kabin šel s vedením 18:12.

V útoku se vedle Patzela a tradiční opory Dominika Soláka prosazoval také ukrajinský házenkář Illja Blyzňuk, jenž za Karvinou odehrál po letním příchodu první soutěžní zápas. Skvělý výkon podal také brankář Vojtěch Košťálek. Domácí dominovali i po změně stran a do Bosny si odvezou pro odvetu o postup do šestikolové skupinové fáze jedenáctigólový náskok.

„Nečekali jsme, že dokážeme vyhrát až takovým rozdílem. Každopádně z výsledku máme velikou radost, předvedli jsme dobrý kolektivní výkon, který v brance podpořil Vojtěch Košťálek,“ řekl trenér Michal Brůna.

„Dokázali jsme se dobře připravit na útočné kombinace soupeře a eliminovali jsme jejich nejnebezpečnější hráče, které jsme skoro vymazali ze hry. Vyhráno však ještě nemáme. Soupeře určitě nepodceníme, čeká nás rušná balkánská atmosféra,“ dodal.