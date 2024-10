Bankrot. Nebo ne? Norský hegemon bez peněz. Skončí to dobře, věří Knedlíková

Jana Knedlíková slaví gól do sítě Györu v zápase Final Four Ligy mistryň. | foto: Reuters

Klub má totiž zachránit skupina místních investorů. Jejich zájem o převzetí celku oznámil Kristiansand na sociálních sítích v pondělí odpoledne a slavil: „Stal se zázrak. Jsme zachráněni! Nemáme slov na to, jak jsme vděční! Děkujeme! Děkujeme! Děkujeme!“

Další pokračování ale ještě stoprocentně jisté není, stávající předsednictvo se má sejít až příští pondělí, kdy nabídne svou rezignaci. Až na jejich nástupcích bude stanovení dalšího směřování elitního norského výběru.

„Jednání se jako hráčky máme účastnit, abychom viděly, jak se situace vyvíjí a poznaly se případně s novým vedením,“ uvedla Knedlíková pro iDNES.cz. „Bylo to jako na horské dráze, ale poslední zprávy jsou pozitivní, zatím to vypadá, že to skončí dobře a klub by měl fungovat dále.“

O ekonomických problémech Kristiansand informoval už minulý týden, když uváděl, že pro další chod musí sehnat do pátku 25 milionů norských korun (necelých 54 milionů Kč).

„Informace nám sdělili ještě, než je pustili do médií. Předávali nám je průběžně přes trenéra (Tomáše Hlavatého), abychom je měli nejaktuálnější. Vedení se snažilo sehnat finance, ale ten deadline byl šibeniční,“ popisuje česká reprezentantka.

Házenkářky Kristiansandu slaví výhru nad Bukureští v Lize mistryň.

Peníze napoprvé Kristiansand nesehnal, a tak o víkendu sdělil, že musí vyhlásit bankrot.

„S těžkým srdcem vám musíme oznámit, že představenstvo dospělo k závěru, že není možná další činnosti klubu. I přes intenzivní snahu o nalezení řešení se nám bohužel nepodařilo zajistit udržitelnou finanční budoucnost,“ uvedl Vipers Kristiansand v nedělním prohlášení.

Takový krok by znamenal konec týmu ve všech soutěžích, hráčky si měly začít hledat nová angažmá. „Byla jsem v kontaktu s manažerem, ale věřila jsem, že se situace vyvine dobrým směrem. Nechtěla jsem dělat unáhlené kroky,“ řekla Knedlíková.

A opravdu, v pondělí se o záchranu týmu přihlásila skupina místních investorů.

„Po psychické stránce to bylo pro všechny náročné období. Na druhou stranu si myslím, že jako tým nás to zocelilo. Co vás nezabije, to vás posílí. Situace je těžká, ale jako tým držíme pospolu a teď naštěstí můžeme společně bojovat dál,“ prohlásila česká hráčka.

Na přístup klubu si nestěžovala, ale s úsměvem přiznala: „Vzhledem k tomu, že se to vyvíjelo nahoru dolů, možná mohli s některými prohlášeními počkat.“ Ostatně podobná slova už v pondělí volila norská reprezentační brankářka Silje Solbergová-Östhasselová: „Pořád jsme trochu jako na trní.“

A netrpěliví jsou i zástupci házenkářské Ligy mistryň, kteří se rovněž pustili do chystání zbytku sezony bez trojnásobných vítězek.

Nakonec však může být všechno jinak.