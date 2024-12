Soudem uznaný Brňan Moješcik drží tým nahoře. Ani jsme nedoufali, lebedí si kouč

„Český svaz házené už předtím potvrdil, že je náš a přestup byl oprávněný. Frýdek chtěl peníze po hráči za to, že podepsal další smlouvu dříve, než podle něj mohl. To se ale nepodařilo prokázat, takže už může být Saša v pohodě,“ shrnul podstatu sporu trenér Brňanů Pavel Hladík. Ani jeho hvězda však osmi góly nezabránila nedělní prohře 24:38 na pražské Dukle.

Na produktivitě hráče, který se ve Frýdku-Místku narodil, vystavěl brněnský manažer hru a právě tento muž se stal posledním dílem skládačky, kterou budoval dlouhé čtyři roky.

„Dívá se na to dobře. Jsem moc rád, že se naše poctivá práce konečně projevuje. Když nám odešel tahoun Martin Kocich, ani jsme nedoufali, že budeme chvíli ligu vést a konkurovat těm nejlepším. Kluci jsou cílevědomí, kádr má charakter a teď těžíme z faktu, že jádro je dlouho spolu. Nese to efekt, takže jsme hodně spokojení,“ hodnotí průběh sezony kouč.

Tomu se pod rukama změnilo postupně snad vše. Vždyť i malá hala míčových sportů, které házenkáři vládnou, prošla úpravou, mezitím co v klubu nezůstal kámen na kameni. „Zbyli mi tu dva hráči, kteří jsou v Handballu déle než já. Posunuli jsme se po všech úrovních a největší odraz můžeme vidět v mládeži. Ale i hlavní tým ten progres hezky ilustruje. Máme za tu dobu nejvíc odchovanců a nejvíc cizinců,“ chlubí se Hladík.

Ofenzivní síla však z většiny pořád stojí na jeho klenotu. „Občas vidím, že na mě soupeř posílá dva hráče, zrovna poprvé ve Frýdku jsem to pocítil fakt pořádně. No tak jsem dal míč kolegům, tím jsme vytvořili přečíslení. Snažím se ale nevnímat, že jsem trošku víc na očích. Jedu si to svoje,“ zůstává nad věcí

Moješcik, jenž nasázel už 108 gólů.

I když dvě poslední prohry odsunuly Brňany na třetí příčku, oni sami si věří na pravidelné bitvy i s giganty poslední doby Plzní a Karvinou.

Alexandr Moješcik (v modrém) z KP Brno střílí na bránu Dukly Praha.

„Jsou stále o kousek dál. Nemůžeme je úplně dohnat za tak krátkou dobu, ale už to, že jsme je dotáhli jen na krůček, je pro nás předpoklad toho, že budeme brzy stát na stejné čáře,“ věří trenér.

Zásadní rozdíl však vidí hlavně ve zvládání role favorita. „To je největší posun oproti minulé sezoně, kdy jsme sice třeba trápili ty nahoře, ale pak ztráceli nesmyslně se slabšími družstvy. Letos proti hůře umístěným získáváme body a držíme konstantní výkonnost,“ uzavírá.