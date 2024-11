Chybí lehkost. Musíme do toho vletět a zabrat, velí kouč kopřivnických házenkářů

„Před sobotním utkáním v Jičíně jsme si říkali, že do Vánoc odehrajeme ještě šest zápasů, z nichž pět chceme zvládnout, neboť jde o souboje s týmy kolem nás,“ uvedl kopřivnický trenér Tomáš Sklenák. Leč hned v Jičíně prohráli 24:30.

„Musíme doufat, že teď ve středu do toho vletíme, odčiníme tu sobotu a trochu se nastartujeme,“ zmínil Sklenák středeční dohrávku osmého kola v Zubří od 18.00. „Máme před sebou zápasy, které musíme vyhrát, pokud chceme myslet na play off.“

Jde především o duely v sobotu doma od 19.00 se Strakonicemi a týden nato (14.00) v brněnských Maloměřicích. Jenže Kopřivničtí jako by zapomněli vítězit. V minulých sedmi kolech urvali jediný bod. „Něco nám svazuje ruce, trápíme se na spojkách, odkud dáváme dva tři góly za zápas, což je strašně málo,“ povzdechl si Sklenák.

Připomněl, že na začátku sezony se potýkali s velkou marodkou. „Spadla na nás deka a nikdo nevíme proč. Máme problém dostat se do hry, chybí nám lehkost, jakou jsme měli minulý rok. Upadli jsme do nějakého stresu a nemáme nikoho, kdo by naskočil a zvedl nás.“

Burcovat spoluhráče se snaží Marek Bukovský. „Na rozdíl od ostatních se dokáže naštvat, vzít zodpovědnost na sebe, tahal zápasy. Ale když se mu nedaří, pokazí se všechno, nikdo za něj nezaskočí,“ posteskl si Sklenák. „Mezi kluky chybí i komunikace, nemluví. Vše odkývají, ale utkání už neodedřou. Schází nám i větší nasazení, drajv.“

Těžkou hlavu z toho má i brankář Bohumil Pšenica, jenž minulou sezonu patřil k oporám mužstva. „Byli jsme zvyklí, že když zavřel bránu, tak jsme byli schopni vyhrát, jenže momentálně se nemůžeme sejít v útoku, v obraně ani v bráně. Skřípe nám to,“ uvedl trenér Sklenák.

Minulý týden už byl celý kopřivnický tým pohromadě, marodka se vyprázdnila. „Na trénincích to vypadalo super, jenže nedokážeme to přenést do zápasu,“ podotkl Sklenák. Byť zatím marně hledá způsob, jak tým nastartovat, utíkat z boje nemíní.

„Pořád mám obrovskou chuť s týmem pracovat,“ přiznal někdejší reprezentant, který mužstvo převzal před minulou sezonou rovnou po tom, co ukončil hráčskou kariéru ve Frýdku-Místku. „Věděl jsem, že to pro mě bude těžké. Navíc po minulé sezoně jsou všichni namlsaní výsledkem, jaký byl. Jenže ten mančaft tady byl pět let spolu. I teď jsou tady kluci dlouho pohromadě, ale trochu se obměnili a je to znát.“

V létě Kopřivnickým odešly především spojky Jan Polcar a Radek Doležel. „Chybějí nám, ale nesmíme se na to vymlouvat,“ řekl kouč, který tento týden navíc uhlazoval vztahy s fanoušky. V pondělí se s nimi sešel.

Někteří z nich v předchozím domácím duelu s Plzní (24:38) spílali soupeřům i rozhodčím. Pořadatelé je museli vykázat z haly. „Následné moje vyjádření fandové pochopili tak, že vinu házím na ně, ale jen jsem říkal, že jsem plivání i házení nějakých předmětů už zažil, ale nikdy se nestalo, že by někoho vyvedli z haly. Zastával jsem se jich, ale asi to vyznělo jinak,“ řekl Tomáš Sklenák.