Sklenák se nově sžívá s rolí trenéra kopřivnických házenkářů

„Kluci mají na to, aby hráli dobře. Za pět týdnů, co jsme pracovali, ukázali vzestup. Věřím, že jdeme správným směrem,“ řekl někdejší reprezentant Tomáš Sklenák, který po minulé sezoně skončil jako hráč ve Frýdku-Místku a rovnou jako trenér převzal konkurenční Kopřivnici. Nutno dodat, že ve Frýdku-Místku vedl starší dorostence.

Přiznal, že byl hodně nervózní. „Cítil jsem to celý den,“ podotkl. „Přece jen jsem byl v jiné roli, byl jsem zvědavý, zda jsem kluky na utkání dobře připravil. K tomu jsem už jenom u lavičky, na hřišti to je jen o klucích. Je to jiné, ale baví mě to. Musím se do toho vžít.“

Kopřivničtí jako všichni pomýšlejí především na play off, kam z třinácti družstev pronikne osm.

„Jasně, play off je taková meta pro týmy ze spodní poloviny soutěže,“ potvrdil Sklenák. „Nám ale ještě chvíli bude trvat, než si vše sedne, než si kluci zvyknou na systém, který chci, abychom hráli. A třeba budeme trochu prohánět i českou špičku.“

Sklenáka těší, že kopřivnický kádr se téměř nezměnil. Jen brankář Marek Žingor ukončil kariéru ze zdravotních důvodů. „Jsem rád, že jinak nikdo neodešel, i když byly různé spekulace.“

Z Hranic přišel Miroslav Halama a na hostování z Polanky Šimon Siročák. „A teď ještě brankář Matěj Brychlec na půl roku z Karviné,“ dodal Sklenák, který si v Kopřivnici pochvaluje rodinnou atmosféru. „To, že tady všichni drží pohromadě a je tu výborný kolektiv, je velké plus.“

Kopřivničtí ve druhém kole extraligy v sobotu od 18.00 přivítají Maloměřice Brno. „Doma nechceme ztrácet, ale lehký soupeř to nebude,“ upozornil Tomáš Sklenák. „Maloměřice posílily a v minulém kole držely krok s Frýdkem-Místkem, prohrály jen o gól.“

Frýdek-Místek v neděli od 17.00 přivítá Duklu Praha a Karvinští, kteří minule doma porazili Strakonice 32:14, jedou do Jičína.