Útočná házenkářská show, v Kopřivnici padlo 77 gólů

„Dostat dvacet gólů za první poločas a víc než dvacet za druhý, to je strašné. S přístupem hráčů v obraně jsem hrubě nespokojený,“ zlobil se po utkání kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

Ani Plzeň vzadu nezářila, ale díky vysoké produktivitě po dvou porážkách slavila. „Hlavně soupeřova křídla jsme nedokázali ubránit,“ uznal kouč Talentu Michal Tonar. Ale s výhrou byl spokojený. „Kopřivnice do toho šlapala až do konce, nebylo tolik prostoru protočit sestavu. Jsem moc rád za zlepšení v útočné fázi. Zrychlili jsme hru, vytvořili jsme na soupeře tlak. To nám v Zubří i předtím doma s Karvinou chybělo,“ připomněl Tonar.

Palebnou sílu tentokrát řídila cizinecká legie. Srbský univerzál Ivančev si připsal devět branek, levoruký Slovinec Bogdanič jen o jednu trefu méně. „Doufám, že jsme se znovu nadechli k nějaké veselejší sérii,“ mínil plzeňský trenér.

Začít plnit tohle přání může jeho tým, který se výhrou bodově srovnal na čele se Zubřím a Duklou, hned pozítří. V hale na Slovanech Plzeň přivítá od 10.30 hodin deváté Brno. „A doma už body ztrácet rozhodně nechceme,“ řekl Tonar.