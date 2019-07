Házenkáři mění své kádry. Moravskoslezské týmy zbrojí na extraligu

Karvinští vyměnili pivota

Běloruský pivot Juri Gromyko, který hrál za Zabrze, by měl v příští sezoně nahradit Poláka Tymoteusze Piątka, který odešel do Švýcarska.

„Pokud se s Gromykem domluvíme, určitě nám pomůže,“ řekl karvinský trenér Marek Michalisko. „Hrál šest sedm let v Polsku a před tím byl s Gorenje Velenje ve finále Poháru EHF. Je to zkušený pivot a už začátek přípravy ukazuje, že by byl posilou.“

Do přípravy se zapojili také Ondřej Skalický z Nového Veselí, mladý levoruký Polák Artur Urbański z Piotrkówa a zkušený Václav Franc z Lovosic. „Ještě bychom rádi získali nějakou spojku,“ přiznal Michalisko. „Ale nebudeme to lámat přes koleno. Když to nevyjde nyní, počkáme do ledna a podzim odehrajeme s hráči, které máme.“

Pokud jde o odchody, tak Jan Mucha zamířil do Hranic a v Litovli budou hostovat mladíci Růža, Zamarski a Noworyta, aby měli větší možnost pravidelně hrát.

Kopřivnické posílil Chilan

Chilský reprezentant Victor Donoso, levá spojka, je největší kopřivnickou posilou.

„Velmi dobře brání i střílí. Je to komplexní hráč,“ řekl kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský. „Získali jsme i Jana Polcara z Bohunic, což je příslib do budoucna. A hledáme pivota.“

Ten by měl nahradit Jana Holbeina, který kvůli zajímavé práci s vrcholovou házenou končí. Z téhož důvodu hrozí, že tým přijde o spojku Filipa Hardta. „S ním ještě jednáme. A odejít zřejmě do Paskova se rozhodl křídelník Petr Unger,“ dodal Veřmiřovský.

Podle něj je nejdůležitějším nynějším úkolem šéfů kopřivnického klubu domluvit se na podpoře s vedením města.

„Už tak jsme na tom z extraligových klubů snad nejhůře. Bez podpory města by nám hrozily ekonomické problémy. Kluci nejsou dostatečně ohodnoceni, převažují u nás srdcaři,“ upozornil kouč. „Nehledě na to, že někteří hráči už nebudou studenty.“

Frýdek-Místek převzal Titkov

Frýdecko-místečtí půjdou do příští sezony s trenérem Andrejem Titkovem, který má dvouletou smlouvu a nahradil zkušeného Jiřího Kekrta.

„Jirka Kekrt je už v důchodu a chce se věnovat vnoučatům. Aby k nám šel, museli jsme ho během předminulé sezony přemlouvat,“ vysvětlil změnu vedoucí mužstva Petr Mazur. „Nyní chceme dát prostor mladšímu trenérovi a Andrej Titkov už měl nějaké úspěchy se Zubřím i Brnem.“

Podle Mazura je důležité i to, že Titkov umí pracovat s mladými hráči. „Nejstarším je v našem kádru Vojtěch Petrovský, jemuž je přes třicet, ale ostatní kluci mají většinou osmnáct až dvacet tři let. Ale i tak budeme chtít bojovat o play off. Naši mladí hráči už v minulé sezoně něco odehráli.“

Z mužstva odešli Martin Kocich do Nového Veselí, Jakub Bosák do Brna a Martin Stržínek skončil ze zdravotních důvodů.

„Zájem odejít má také Sebastian Strack,“ uvedl Petr Mazur. „Každý odchod je citelný, ale Sebastian se dva roky potýkal se zraněním, takže toho moc neodehrál. Pokud chce pryč, nebudeme mu bránit, ale museli bychom najít náhradní spojku.“

Posilami jsou David Lefan ze Zlína, Jan Skřehot z Polanky a zástupci klubu jednají s Františkem Geistem, který působil v Litovli.