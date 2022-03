Házenkářské derby dvou K: výborní brankáři byli pevní jako zeď

Skvělí brankáři! Jak kopřivničtí Mohamed Ibrahim a Marek Žingor, tak karvinský Petr Mokroš v nedělním utkání pochytali spoustu šancí.

„Gólmani podali výborné výkony, od toho se utkání odvíjelo. Mohamed (Ibrahim) zavřel bránu v prvním poločase, což nám hodně pomohlo, drželi jsme dobrý stav,“ řekl kopřivnický trenér Aleš Chrastina.

„Bral jsme tři oddechové časy a ani na jednom jsem prakticky neměl co říct ke hře. Jen jsem kluky nabádal, abychom proměňovali šance,“ prohlásil karvinský trenér Michal Brůna. „Ibrahim měl v prvním poločase tolik zákroků jako dobrý brankář za celé utkání. My jsme vyhořeli na křídle, ze spojky. Byly to čisté šance.“

Karvinští téměř osm minut nedali gól, než se trefil Fulnek. „To se nám už dlouho nestalo. Jejich gólman tam měl hned čtyři zákroky. Naštěstí mu náš Petr Mokroš perfektně sekundoval. Také nás držel v důležitých momentech,“ řekl Brůna.

Petrović, Sobol, Mlotek byli sami před Ibrahimem, ale neuspěli. V 19. minutě byl stav 4:4...

„Kdybychom dnes pili na každý gól, tak se ani neožerem,“ prohlásil jeden z karvinských fandů o přestávce, kdy to bylo 9:9.

Takže to byl zápas gólmanů?

„No, neproměněných šancí...“ namítl karvinský brankář Petr Mokroš. „Důležité bylo, že jsme je ve druhé půli využili, získali čtyřbrankový náskok a ten jsme udržovali.“ Ve 49. minutě Kopřivničtí přišli o Davida Zimu, který dostal červenou kartu. „I tam byl zlom, protože David bránil výborně. S ním, i když Karviná hrála v sedmi, se nám dařilo odolávat,“ uvedl Aleš Chrastina.

„Projevilo se i to, že máme úzký kádr, zatímco soupeř má hráče skoro na dva mančafty,“ upozornil kopřivnický Domagoj Grizelj. „Měli jsme dobrý rytmus třicet čtyřicet minut, ale pak jsme už nestačili fyzicky.“

Karvinští dopředu věděli, že do celé série nenastoupí zraněný Dominik Solák, leč vypadl jim i Denis Harabiš, který si v sobotu utrhl achilovku. „Je to pro něj malá tragédie, protože se dostal do super formy a byl odměněn pozvánkou do nároďáku,“ řekl Brůna. „Jestli vše půjde dobře, tak podle doktora by mohl chytit začátek příští sezony.“

Do karvinské sestavy tak v neděli naskočil Miroslav Halama. „A musím ho pochválit, protože je po těžkém zranění kolena, hrál poprvé po deseti měsících,“ řekl Michal Brůna.

Čtvrtfinálová série pokračuje v sobotu v Kopřivnici, kde by se hrál i případný čtvrtý duel o den později. Vždy od 18.00. „Budeme bojovat. Play off nekončí,“ upozornil Aleš Chrastina.