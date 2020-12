Jícha je člověk pozoruhodné kariéry, kterou je vlastně trochu zbytečné dělit na hráčskou a trenérskou; nebýt aktivních let na hřišti, nebyl by nyní koučem, jenž za pouhý rok a půl zvládl tolik, co mnozí nestihnou za desetiletí. Vyhrál bundesligu, nejtěžší národní ligu kontinentu, a nyní i soutěž šampionů.

Vítězí stejně jako kdysi.