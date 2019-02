Jasný úkol pro trenérku Keclíkovou: udržet Písek v interlize

Jejich situace v nejvyšší soutěži je, slušně řečeno, špatná. Házenkářky Písku získaly v dosavadním průběhu interligy pouze sedm bodů. Na nejbližší český celek v tabulce z Plzně ztrácejí pět bodů a záchrana v nadstavbové části, kde budou hrát čtyři nejhorší české týmy spolu a kam si přenesou všechny body ze základní části, bude hodně složitá.

I proto vedení klubu sáhlo ke změně na postu trenéra s jasným cílem – získat v závěrečných kolech co nejvíc bodů a v nadstavbě se zachránit.

Pomoci k tomu má i místní odchovankyně a bývalá reprezentantka Kateřina Keclíková, která tým v týdnu převzala a už dnes od 15 hodin ho povede do domácí bitvy proti Porubě.

Přiznám se, že mě informace o změně trenéra v Písku dost zaskočila. Překvapila ta nabídka i vás?

Pro mě to určitě také bylo dost překvapivé. Na druhou stranu sleduji píseckou házenou dlouhodobě, i když jsem nebyla aktivně zapojená do klubu. Na zápasy jsem chodila pravidelně. Mám ke klubu pořád vztah. Je to srdeční záležitost. Moc často se to nestává, aby házenkářské celky měnily trenéry v sezoně, ale třeba Plzeň udělala tenhle krok dva týdny před Pískem. Občas to tak je.

Kdy jste se dozvěděla o téhle možnosti?

Oslovilo mě vedení Písku. Přijeli se mě zeptat, jestli bych měla zájem. Pak se rozjel koloběh vyjednávání ohledně asistenta trenéra. Chtěla jsem pro holky čerstvý vítr ze všech stran. Hledala jsem někoho, kdo by do toho šel se mnou a mohl se tomu věnovat. Nakonec jsem se domluvila s mojí bývalou spoluhráčkou Kačkou Kučerovou. Měly jsme podobný pohled na házenou. Pokecaly jsme o spolupráci a byla pro.

Váhala jste? Ta situace Písku fakt není dobrá...

Váhala. Všichni vědí, v jaké situaci klub je. Na druhou stranu si myslím, že holky mají větší potenciál, než kolik mají bodů. Je to trochu výzva. Na druhou stranu dávám svoji hlavu všanc. Všechny body z interligy se přenáší dál do nadstavby. Myslím si, že to bude hodně těžké, ale když s holkama zapracujeme, tak tým by mohl ostatní potrápit. Úspěch bude už jen zvednout kvalitu hry.

Začínáte zostra s Porubou. Mohla jste mít lehčího soupeře na rozjezd, ne?

Určitě ano, ale vzhledem k tomu, že máme sedm bodů, tak každý soupeř bude obtížný. Určitě je škoda, že jsme před Porubou neměly víc času si nad některými věcmi sednout a něco víc dopodrobna probrat. Na minulém tréninku jsem měla dobrý pocit. Musíme to prostě zkusit.

Co jste stihla s týmem udělat?

Ve středu jsem se dopoledne domluvila s vedením klubu. Odpoledne byl trénink. To už jsme se víc připravovaly na Porubu.

Kariéru jste ukončila před třemi roky. Máte přehled o lize?

Pořád. Sleduju ji i z pozice toho, že druhým rokem jsem byla v realizačním týmu reprezentace. Sledovala jsem všechna družstva, všechny české hráčky, abychom věděli, jakou mají formu, jak jsou zraněné, jak je může reprezentace použít. Takže musím říct, že přehled mám. A tyhle své zkušenosti bych chtěl využít. A uvidíme, jestli to dokážu holkám pořádně prodat.

Máte i vyšší trenérskou licenci, že?

Je to měsíc, co jsem si dodělala mezinárodní trenérskou licenci. Mohla bych trénovat i poháry či reprezentace.

Zbývající zápasy Písku v základní části 17. kolo, Sokol Písek - Sokol Poruba 23. 2.

18. kolo, ŠŠK Prešov - Sokol Písek 2. 3.

19. kolo, Sokol Písek - Duslo Šaľa 10. 3.

20. kolo, Olomouc - Sokol Písek 30. 3.

21. kolo, Michalovce - Sokol Písek 3. 3.

22. kolo, Baník Most - Sokol Písek 13. 4.



Plánujete se v budoucnu věnovat trenérství, nebo je Písek vysloveně záskok v nouzi?

Vzhledem k tomu, že jsem vystudovala trenérství házené, tak k ní mám blízko a chtěla jsem na to navázat. Každý trenér by měl mít snahu se vzdělávat. I kdybyste to nedělal na plný úvazek, tak vzdělání nikdy nikomu neublížilo. Tohle je cesta dopředu – chtít něco nového, čerpat zkušenosti a posouvat se. Master couch jsem udělala pro sebe a nepřemýšlela jsem tak, že chci někde trénovat.

Žijete v Písku?

Přestěhovala jsem se do Písku. Jsme teď v očekávání rodiny, tak jsme se s klubem dohodli, že uvidíme po sezoně, co dál. Jak to půjde skloubit.

Takže hráčky mají nařízeno vás moc nerozčilovat a nenervovat?

Už jsme si z toho dělaly srandu, jestli z nich předčasně neporodím, ale ne. Byla to popravdě taková zvláštní situace, protože většinu těch holek znám. S řadou z nich jsem hrála ve Slavii, v Písku nebo jsme se potkávaly jako soupeřky. Bylo to zvláštní, ale milé, že ty holky vědí, co ode mě můžou čekat. Vědí ze hřiště, co po nich chci.

Písek dřív trénoval i váš otec. Nerozmlouval vám to?

Podpořil mě. Myslím si, že podporu jsem měla ze všech stran. Od něj i od přítele. Trenérsky je to další zkušenost. Každý, kdo se v tom pohybuje, ví, jaká situace je. Pro mě je to výzva a chuť s tím ještě něco udělat a změnit. Věřím tomu týmu.

A asistenta vám dělat nechtěl?

Uvažovala jsem i nad touhle variantou. Nakonec jsme se domluvili s Kačko Kučerovou. S taťkou by to bylo komplikovanější i vzhledem k zaměstnání. Ale na druhou stranu si myslím, že bych si s ním asi nejvíc rozuměla v pohledu na házenou. To on mě trénoval a házenkářsky vychoval, máme podobné názory.