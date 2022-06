Průvan v kádru mistrovské Karviné: na odchodu je osm házenkářů

Z karvinského celku odcházejí brankář Nemanji Marjanoviće, Vojtěch Patzel, Jan Sobol, Slavomír Mlotek, Miroslav Halama a Kosta Petrović. Z hostování v Hranicích se nevrátí Nicolas Noworyta a Artur Urbaňski. Noworyta přestoupil do Frýdku-Místku. Urbaňski požádal o rozvázání smlouvy a vrací se do Polska. Kam zamíří další hráči?

„Petrović ukončil smlouvu z rodinných důvodů a odjel domů do Srbska. Kvůli manželce a práci. Halamu uvolníme na hostování, ale zatím nevíme kam,“ odpověděl trenér a prezident karvinského Baníku Michal Brůna.

Vojtěch Patzel bude v příští sezoně hrát druhou bundesligu za VfL Lübeck–Schwartau. Slavomír Mlotek zůstane v české extralize, ale zatím neprozradil, ve kterém týmu.

Jasné není ani to, zda ještě někde, třeba doma v Srbsku, bude pokračovat brankář Nemanja Marjanović. „Za sedm sezon v Karviné má pět zlatých a dvě stříbrné medaile,“ upozornil Michal Brůna. „Je to profík, většího neznám, ale je psychicky vyšťavený. A i když někdy vypadal jako psychopat, vždy to dělal pro mančaft. Opravdu je emocionálně vymačkaný.“

Jan Sobol ukončil kariéru a bude se v Baníku věnovat práci s mládeží. „Končí titulem jako pravý král,“ podotkl kouč.

Možné posily Brůna neprozradil. „Nahradit všechny kluky bude hodně těžké,“ uznává karvinský kapitán Jan Užek. „Všichni, kteří odcházejí, budou chybět i lidsky, do týmu zapadli. Třeba Vojta (Patzel) mi za ty dva roky hodně přirostl k srdci. Ale i Nemo (Marjanović) a Honza Sobol. Také mladší kluci odvedli svou práci.“

Vojtěch Patzel byl s 235 góly druhý nejlepší střelec extraligy. Kdo ho nahradí? „Stoprocentně Dominik Solák,“ má jasno Jan Užek. „Sám cítí, že to padne na jeho bedra. Je už natolik vyspělý, že se s tím dokáže poprat. Ale všichni mu budeme muset pomoci.“