Oslabení Západočeši v hitu kola padli, navíc přišli o Bogdaniče

„Jediná pozitivní zpráva je, že nebyla úplně přetržená, ale natržená. I tak Tima čeká dlouhá pauza,“ uvedl Jan Štochl sportovní ředitel plzeňského klubu.

1. Karviná 32 bodů, 2. Plzeň 27, 3. Dukla 24, 4. Lovosice 24. Tak aktuálně vypadá čelo extraligové tabulky.

Talent ještě boj o první příčku chtěl zdramatizovat, Baník to ale nepřipustil. Po výhře 38:32, v lize již dvanácté v řadě, je prakticky jisté, že do play off půjde z nejlepší pozice. „Když zvládneme další zápas v Novém Veselí, tak už zůstaneme první,“ pochvaloval si karvinský kouč Michal Brůna.

Střet dvou nejlepších týmů soutěže nabídl parádní podívanou. Byť Plzeňané vedli jedinkrát, to když v úvodu otevřel skóre pivot Šindelář, v oslabené sestavě dokázali Karviné čelit až do závěrečných minut.

„Zápas se musel líbit, byl plný emocí a branek. I když tomu výsledek neodpovídá, bylo to 55 minut drama. Porážka mrzí, ale na to, že jsme zápas odehráli v devíti hráčích, jsme se prezentovali slušným výkonem,“ mínil plzeňský kouč Petr Štochl, jemuž scházeli Stehlík, Chmelík, Nejdl či Wildt.

„Výsledek je lepší než předvedená hra, Plzeň s námi prakticky celý zápas držela krok. Má zkušené borce, nepodělají se hned tak z ničeho. Byl to velmi kvalitní zápas hlavně v útočně fázi, který se musel líbit,“ souhlasil i jeho protějšek Brůna.

Talent ve druhé půli stáhl pětibrankové manko, ve 42. minutě Vinkelhöfer snížil na 26:25 a hosté měli i útok na vyrovnání. Jenže Režnický se k míči v souboji na hranici pravidel nedostal a Karviná znovu odskočila. A v závěru náskok ještě vyšperkovala. „Makáme dál stále nám jde o co nejlepší umístění před play off,“ hlásil trenér Štochl.

Už příští středu 3. března Talent vyzve Karvinou znovu. Tentokrát v dohrávce osmého kola v Plzni.