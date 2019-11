Rozhodčí nám úmyslně škodí, stěžují si v prohlášení karvinští házenkáři

Dvouměsíční trest pro trenéra Marka Michaliska za hodnocení zápasu s Duklou Praha odšpuntoval karvinskou frustraci. Prezident historicky nejúspěšnějšího českého házenkářského klubu HCB Karviná Roman Mucha vydal prohlášení, ve kterém analýzami dokládá, jak klubu škodí nepřesné výroky rozhodčích.

„Ve mně se to mísí. Nevím, co tady mám říct i něco na pány rozhodčí. Já vím, že za toto budu popotahovaný, ale tohle je až skandální. Vyzývám svaz, aby s tímhle něco dělal. Samozřejmě jsme rádi za dva body, přesto jsem hrdý na tým, který bojoval i přesto, co se dělo na hřišti,“ uvedl do televizní kamery kouč karvinského celku po výhře nad Duklou Praha.

Disciplinární komise ČSH za to potrestala Michaliska zastavením výkonu všech funkcí na dva měsíce nepodmíněně, a to do 6. ledna 2020, a pokutou pět tisíc korun.

„Už nadále nechceme čelit masivnímu opakovanému tlaku ze strany ČSH, který klub pociťuje již od loňské sezony hned po překvapivém předloňském zisku titulu mistra republiky. Vzhledem k tomu, že teď již máme důkazy, že proti našemu klubu bylo opakovaně vedeno tendenční řízení utkání, rozhodli jsme se vydat prohlášení,“ uvedl Roman Mucha.

„Klub HCB Karviná nechce snižovat kvalitu soupeřů, ale dlouhodobě pociťuje, že rozhodčí nasazováni předsedou komise rozhodčích Petrem Novákem úmyslně poškozují klub HCB Karviná v jednotlivých utkáních a následně jsou tito rozhodčí za svůj výkon od předsedy rozhodčích ještě ohodnoceni dobrou známkou,“ stojí v prohlášení karvinských házenkářů.

Podle Karvinských vše začalo již v minulé sezoně. „Tehdy jsme ale ze strachu sankcí od ČSH – dopis ze svazu máme k dispozici – a kvůli blížícímu se play off na danou situaci nemohli reagovat. Vzhledem k tomu, že vše pokračuje ve stejných kolejích i v tomto ročníku, klub se již rozhodl zareagovat,“ uvedl Mucha.

Karvinští si nejdříve nechali od nezávislého pozorovatele vypracovat jednotlivé analýzy utkání z pohledu správnosti výroků rozhodčích a jejich vlivu na průběh utkání. „Na základě těchto analýz vyšlo najevo, že ve většině utkání je klub poškozován a rozhodčí záměrně pískají v neprospěch HCB Karviná,“ uvedl Roman Mucha.

„Klub si nechal i nadále vypracovávat jednotlivé analýzy utkání v tomto soutěžním ročníku. Po odehraných 9 kolech se opět potvrzuje, že rozhodčí cíleně pískají v neprospěch našeho klubu,“ uvádí karvinský klub v prohlášení, které je k vidění na Facebooku.

„Exekutiva Českého svazu házené musí celou věc důkladně prostudovat a následně zvolí postup, jak situaci řešit,“ uvedla specialistka komunikace ČSH Alžběta Stanovská.