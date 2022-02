Mladý brankář v poháru vychytal Karvinou a už má smlouvu v bundeslize

Švýcarský tým v Karviné zvítězil 27:23 a v sobotu doma od 19 hodin bude chtít potvrdit postup. I s jedenadvacetiletým brankářem Graziolim, který se do HSG Wetzlar, pátého celku bundesligy, což je nejlepší soutěž na světě, přestěhuje až v létě.

„Aarau je opravdu silný protivník. Hrají dobře, disciplinovaně a utkání u nás se jim střelecky vydařilo až nadstandardně. To jsem dlouho neviděl,“ prohlásil Brůna.

Úkol Karvinských v odvetě je ale jasný - smazat čtyřbrankovou ztrátu. „Ještě se nevzdáváme. Budeme bojovat. Čtyři góly nejsou v házené hodně, i když v poháru to už je nějaký polštář,“ řekl Michal Brůna.

První utkání si se svými spolupracovníky podrobně rozebral.

A výsledek?

„Po dlouhé době utkání nevyšlo brankářům a nedařilo se nám ani v útoku,“ odpověděl kouč. „Proto doufáme, že se to otočí, že budeme mít lepší střeleckou potenci.“

Brůna vypočítal, že Karvinští měli doma proti Aarau úspěšnost střelby 48 procent. „To jsme zaostali za naším celoročním průměrem skoro o dvacet procent,“ upozornil.

Dodal, že přitom v obraně přerušili přes padesát útoků protivníka. „V české extralize nám to vychází průměrně jednadvacetkrát na zápas... To jen ukazuje na to, s jakou intenzitou Švýcaři útočili, hlavně jeden na jednoho.“