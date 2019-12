Karvinský pivot Užek: Chtěli jsme ukázat, že doma neprohráváme

Mokroš nastoupil od začátku, přičemž zkušenějšího Nemanju Marjanoviče do branky vůbec nepustil. „Překvapilo mě, že chytal, ale je to šikovný kluk,“ přiznal zuberský Miroslav Jurka, jenž Mokroše při jedné střele trefil do hlavy.

„To je v pohodě, jsem zvyklý,“ usmál se karvinský gólman. Dodal, že na Zubří se dokáže nahecovat více než na jiné soupeře. „Už v Zubří jsem něco chytil. Jsme rivalové od žáků, kdy jsme je často neporáželi. Teď jim to vracíme.“

Karvinští během úvodních 13 minut dostali jediný gól a vedli 6:1. „To byl problém. Nepopasovali jsme se s tvrdostí domácích, kteří trestali naši chybu,“ řekl Jurka. „Šli jsme do zápasu s respektem, ale bez strachu. S tím, že hned musíme ukázat, že doma neprohráváme,“ řekl karvinský pivot Jan Užek.

„Vydařený začátek byl super základ, a i když náš útok nebyl ideální, nenechali jsme Zubří přiblížit na více než dva góly,“ uvedl Michal Brůna, karvinská spojka. „Většinou jsme vedli o tři čtyři branky a utkání kontrolovali.“

Extraliga házenkářů má do 1. února zimní přestávku.