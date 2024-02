Házenkáře Karviné v Rumunsku překvapila atmosféra jako v kostele

„Překvapila mě tam velice komorní atmosféra,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Byl to pro mě první zápas v evropském poháru, při kterém bylo ticho jako v kostele. Nejhlasitější byla naše lavička, těch pět kluků, co na ní sedělo.“

Dodal, že během své kariéry dosud nikdy neviděl ani to, že by při utkání relativně vyrovnaných soupeřů byl na jednoho tak odlišný kurz. „Na naši výhru u jedné ze sázkových kanceláří byl osm celých šest... Stavěli nás do role úplného outsidera.“ Přitom Steaua je v rumunské lize až desátá.

Brůnu překvapilo i to, že soupeř nehrál tak agresivně, jak viděli ze záznamů z předešlých duelů Steauy. „Ale příště to může být jiné,“ upozornil kouč.

Potvrdil, že prohra o gól je přijatelná. „Klidně to totiž mohlo být minus čtyři, minus pět, ale třikrát jsme dokázali vyrovnat, když už jsme prohrávali o tři góly. Nebyl to od nás nějak extra zápas, odehráli jsme lepší průměr.“

Nejlepšími střelci byli Solák s devíti góly, z toho tři dal ze sedmimetrových hodů, a Patzel s osmi. Za domácí se šestkrát trefil Constantina.

„Každopádně vše máme ve svých rukách, potřebujeme vyhrát nejméně o dva góly. Pokud se nám to nepovede, tak na postup nemáme...“ prohlásil Michal Brůna. „A hlavně věřím v podporu našich fanoušků, soupeř uvidí ten rozdíl.“