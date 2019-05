Boj o házenkářské zlato začíná. Jsme nažhavení, říká kouč Tonar

Finále extraligy V Plzni 12. května 10:30

19. května 12:30

a případně 26. května V Karviné 15. května 18:00

a případně 22. května 17:00

V neděli v hale na Slovanech startuje finále extraligy házenkářů, stejně jako loni se o zlato porvou plzeňský Talent a Karviná, obhájce titulu. „Oba týmy potvrzovaly celou sezonu, že v současnosti mají v extralize nejvyšší kvalitu. Po základní části měl v tabulce třetí tým na nás a Karvinou už nějaký odstup,“ míní devětačtyřicetiletý Tonar.

Proti Karviné dirigoval Plzeň již v loňské sérii o zlato. To se Talent musel před soupeřem sklonit, teď chce rivala pokořit.

Berete tuhle sérii trošku jako odplatu za loňské finále?

Hráči něco v hlavách určitě mají. Loni byl jiný systém, z Karviné jsme odjížděli za stavu 0:2 na zápasy a byly tam situace, které si kluci dobře pamatují. Ale to není to hlavní. Jsme zdravě nažhavení, na finále jsme se těšili celou sezonu a teď už není na co čekat. Hráči ze sebe musí vydat to nejlepší, co v nich je.

Teď je systém odlišný, po domácím zápase jedete hned příští středu do Karviné. Je to složitější, když hned první porážka může znamenat větší tlak?

Také si myslím, že je důležité mít výhodu rozhodujícího zápasu doma. Proto jsme bojovali do posledního zápasu základní části o první příčku, abychom tuhle výsadu měli. A doufám, že jsme tak zkušený tým, že s tímhle tlakem, že doma musíme vyhrát, se popereme dobře. Takhle jsme to chtěli a teď tu situaci máme.

A když se to nepovede?

Tak až v tu chvíli nastane jiná situace a my se z ní budeme muset vyhrabat. Ale já pevně věřím, že udržíme domácí neporazitelnost.

Loni Karviná slavila titul i díky tahu se sedmi hráči v poli bez gólmana a dvěma pivoty. Bude v tom zase největší nebezpečí?

Oni se na to hodně upnuli, funguje jim to celou sezonu. Jestli vymyslí i něco jiného, to je na nich. My jsme se samozřejmě i na tuhle variantu připravovali a první zápas ukáže, zda dostatečně. Zda naše obrana bude fungovat a dostaneme je pod tlak. I když to zdokonalili, i my jsme udělali pokrok, jak tomu čelit. Zbytečné obavy z toho nemám.

Co řekli před sérií? Jan Stehlík, spojka Plzně: „Bude důležité, jak dopadne první zápas. Myslím, že určí ráz celé série. A jak jsme se bavili s klukama v kabině, tak jsme všichni rádi, že začínáme doma. Ale urvat titul chtějí oba. Půjde o to, komu to ve finále lépe sedne, kdo bude mít lepší formu, jak zachytají brankáři. U takových zápasů rozhodují maličkosti.“ Nemanja Marjanovič, brankář Karviné: „Plzni teď stačí vyhrávat doma, proto říkám, že je favoritem. Ale zase tak trochu musí, dvakrát za sebou ve finále neuspěla. Tlak není na nás. Nervózní vůbec nejsem, těším se. Teď je také ten moment, kdy by haly měly být plné.“

Stejně jako před semifinále, i před sérií o titul jste měli pauzu. Byla to komplikace?

Tentokrát to nebyly tři neděle, takže ani ne. V přípravě jsme ponechali hodně herních věcí a věřím, že to bude dobré. Třetí semifinále s Jičínem naznačilo, že se vracíme do herní pohody, hra měla potřebné parametry. A já doufám, že to bude všechno ve finále ještě gradovat.

Jdete do finále kompletní?

V tom nám ty dva týdny pomohly, doléčili jsme nějaké šrámy. V neděli do toho půjdeme v plné síle.