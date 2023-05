Karvinský Skalický dodává naději: Jsme zklamaní, ale nic neskončilo

„Je to zklamání, ale ještě furt nic neskončilo. Máme pátý zápas a určitě se v něm o titul porveme,“ prohlásil Ondřej Skalický.

V čem byl problém?

Asi jsme udělali příliš mnoho zbytečných chyb. Ale nevím, fakt nevím. Byli lepší. Nám se navíc zranil Solo (spojka Dominik Solák odstoupil kvůli poraněnému ramenu ve 23. minutě), což nás poznamenalo.

Soupeř ale hrál většinu zápasu bez vyloučených Chmelíka a Režnického.

To jo, ale červené karty dostali právem. Solo je však náš nejproduktivnější hráč co se týče útoku a platný je i v obraně. Chyběl nám. V tom byl problém.

Když jste ve druhé půli začali stav otáčet, hodně jste útočili přes vás na levém křídle.

Jo, dával jsem góly, takže to šlo.

Pak jste jeden náskok nevyužil a už jste tolik míčů nedostal.

Asi pro to, že tam už nebylo místo. Soupeř si to pohlídal.

Změnili jste taktiku, když jste pak zkoušeli hrát hodně přes pivota Jana Užeka?

Honza je kvalitní pivot, takže se dalo čekat, že to budeme zkoušet přes něho. Víme, že Plzeň hraje vytaženou obranu, tak to byla jedna z variant.

Plzeň byla v minulých dvou zápasech lepší a vyhrála. Co si z toho můžete vzít za poučení?

To bych také rád věděl... Musíme se podívat na video a uvidíme, uvidíme, co vymyslíme.

Jak bude složité uspět v Plzni?

Bude to extrémně složité, jak ukázal ten třetí zápas (29:36). Nečekáme nic lehkého, ale porveme se.

A bez Soláka to bude pro vás ještě náročnější, že?

Bude chybět, ale my to budeme chtít urvat i za něj.