Karvinský trenér Brůna: Jsme bez Soláka, ale nechceme brečet

Karvinští jdou do čtvrtfinále z prvního místa a rozjedou ho s Kopřivnicí ve své hale v sobotu od 18.00 a v neděli o hodinu dříve.

Souhlasíte, že Kopřivnice, která je vaším soupeřem, vás dokáže pořádně potrápit?

U nás v základní části zahráli super zápas, se štěstím jsme vyhráli o jeden gól trefou v poslední vteřině (28:27). A vstřelil ho Dominik Solák, který bohužel do čtvrtfinále nezasáhne. To je hodně špatná zpráva pro fanoušky. Zranil se.

Co bude čtvrtfinále rozhodovat?

Naše obrana. Snažíme se zalepit díru po Dominikovi, který byl hlavní středový hráč, všechno rozhodoval, dirigoval kluky.

Bude těžké ho nahradit?

Je to náš stavební kámen v obraně a druhý nejlepší střelec našeho týmu. Takže mobilizujeme, aby se hráči na ty zápasy ještě více vyhecovali. Je to obrovské oslabení, má velký podíl na našich výsledcích, výkonech. Ale nechceme brečet. Musíme se s tím vyrovnat.

Přesto jste favority. Souhlasíte?

Samozřejmě, ale bez Dominika jsme ještě nehráli vyjma posledního zápasu základní části v Plzni (25:29), kdy jsme už měli jisté první místo. A musím mu poděkovat, protože předchozí tři zápasy hrál se sebezapřením, abychom dotáhli první flek. Pak jsme se rozhodli, že mu dáme volno a na dalším vyšetření se potvrdilo, že je zraněný.

O jaké zranění jde?

To bohužel nemohu prozradit. Jisté je, že zápasy s Kopřivnicí nestihne a pak se uvidí.

Je v silách Karviné získat letos titul po té, co jste loni finále s Plzní prohráli?

Těžko říct, ale jdeme si za svým cílem. I přes to obrovské oslabení o Dominika. Nebrečíme. Dáme do toho všechno, aby nám to letos vyšlo.

Ještě větší roli by nyní bez Dominika Soláka měl mít Vojtěch Patzel, který je rovněž levá spojka. Jenže už víte, že po sezoně odejde do druhé německé ligy, do týmu VfL Lübeck–Schwartau. Nesnažili jste se ho udržet?

Je to vývoj sportovce. Před dvěma roky jsme si řekli, když podepisoval smlouvu na tři roky, že pokud přijde čas a bude cítit, že by chtěl ven, tak ho pustíme. Na to jsme mu dali slovo. Většina klubů by ho zřejmě neuvolnila, jelikož má platnou smlouvu, ale my se chceme chovat k hráčům korektně, aby věděli, že nám mohou věřit. A tím, že jsme ho pustili, mu chceme pomoci k dalšímu rozvoji jeho kariéry.

Máte za něj náhradu?

Máme, ale zřejmě ještě nebude taková jako on.

Prozradíte, o koho jde?

Zatím ne. Jen mohu říct, že jde o hráče z české ligy.