Karvinští házenkáři porazili v úvodním semifinále plném gólů Lovosice

V 50. minutě Lovosice vedly 30:29, pak ale domácí čtyřmi góly skóre otočili. V závěru je podržel několika vydařenými zákroky brankář Košťálek. Navíc trefou přes celé hřiště zvýšil na 36:33.

„Bylo to utkání dvou velkých protikladů. Měli jsme 80 procent úspěšnost střelby, ale na druhou stranu zase nejslabší brankáře za celou sezonu,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Rozhodovaly maličkosti. Lovosice věděly, že nemusí, takže se dostaly do pohody. Měli jsme s nimi problémy v obraně,“ dodal.

„Nepředstavovali jsme si, že padne tolik gólů. Byla to přetahovaná, musíme se z utkání poučit. Je vidět, že s Karvinou můžeme hrát,“ uvedl kouč Lovosic Roman Jelínek. „Hrálo se nám lépe, než jsme předpokládali. Měli jsme děravou obranu, ale ani Karviné to vzadu moc nefungovalo. U nás to pokusíme zlepšit,“ řekl bývalý reprezentant Pavel Horák.