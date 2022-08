Karvinští házenkáři věří před novou sezonou v další úspěchy

„Naše výsledky v přípravě nevypadají optimisticky. Už jsme se i bavili, že možná změníme cíl, že jím nebude postup do finále, ale jen play off.“ Hned však dodal, že podobné řeči vedli jenom v žertu...

Karvinští z šesti dosavadních duelů vyhráli jeden, hned první v Zabrze 31:28. Poté přišly prohry v Německu s Dessau-Rosslauer 23:30, s Drážďany 33:36 a v Polsku s Kwidzynem 27:28 a Gdaňskem 24:27 a 24:28.

„Nejtěžší zápasy byly v Německu, jejichž druhá liga je velmi kvalitní. Hraje v ní spousta reprezentantů a rozpočty klubů jsou pěti šestinásobně vyšší než máme my...“ uvedl Brůna. Leč Karvinští svůj rozpočet neprozradili. „Věřím však, že za půl roku by ty zápasy už vypadaly trochu jinak. Příprava není o výsledcích, ale o zkoušení,“ dodal Brůna.

Baník dosud nenastoupil v plné síle. Dominik Solák, Denis Harabiš a Martin Galia se po zraněních připravují individuálně.

„Dostat do našeho herního systému sedm nových hráčů je hodně těžké, ale zapadli velmi dobře,“ prohlásil karvinský kapitán Jan Užek. „Nálada, i když výsledky v přípravě nejsou optimální, je fajn. Odvádíme dobrou práci. Příští sezonu vidíme optimisticky.“

Hráči i trenér věří, že si vše brzo sedne. „Zatím ladíme. Zkoušíme spoustu variant, jak by to v sezoně mělo vypadat,“ řekl Michal Brůna. „Kádr jsme doplnili o tři dorostence a čtyři posily, které by měly sekundovat našim hráčům.“

Těmi jsou brankář Martin Galia z Górniku Zabrze, střední spojka Jonáš Patzel z druholigového německého celku Nordhorn-Lingen, levoruký univerzál Zdeněk Čadra z Kopřivnice a levá spojka Adam Ptáčník z Nového Veselí.

„Čadru jsme si vybrali jako zkušeného leváka, který zná českou ligu,“ řekl Brůna. „Nebudeme od něj čekat tolik gólů, jako střílel v Kopřivnici, ale budeme spoléhat na jeho jistotu na hřišti, na to, že podrží balon.“

Předností Ptáčníka by měly být tvrdé střely a obrana. „Sám ale ví, že jeho hru ještě budeme muset pilovat,“ upozornil kouč. „Adama podle mě léta nutili do různých zlozvyků, které se snažíme spolu odstranit. Za měsíc udělal velký krok dopředu. Čeká nás ještě hodně práce, ale věřím, že se zapracuje rychle.“

Směrem k Patzelovi Brůna podotkl, že si přišel do Karviné vyčistit hlavu. „Potřebuje si ujasnit, jak se má chovat profesionální sportovec. Ale je to velmi talentovaný a rychlý hráč. Určitě bude, stejně jako v uplynulých dvou letech jeho bratr Vojtěch, pro nás velkou posilou.“

Martin Galia nepřišel do Karviné jen hrát. Je asistentem Michala Brůny a v klubu má na starosti všechny brankáře. „To je pro mě obrovská pomoc, protože se mohu naplno věnovat ostatním hráčům,“ řekl Brůna. „Martin je po zranění, ale jsme domluveni, že by měl nastoupit v třetím kole proti Zubří (17. září).“ Důvod je zřejmý – v Zubří je na hostování jeho syn...

Karviná začne extraligu doma 3. září v 18.00 se Strakonicemi.