Karvinské házenkáře čeká další souboj s krajským rivalem

„Teď máme nahuštěné období, únava tam je,“ připustila karvinská spojka Radim Chudoba, který ve středu výrazně přispěl k postupu mezi nejlepší čtyři celky Českého poháru, v němž Karvinští vyřadili Kopřivnici 26:25. V semifinále už jsou také Dukla Praha a Plzeň a čtvrtý tým vzejde z duelu Nového Veselí s Hranicemi.

„Náš program je sice náročný, ale jsme trénovaní, abychom to zvládli. Těžké zápasy jako s Kopřivnicí nás posouvají dál,“ řekl Chudoba. „Když vedete o deset branek a daří se vám, vše jde samo. Cennější je zvítězit, když vám hra nejde.“

Brůna zastupuje Michaliska

Nyní Karvinské čeká další souboj s krajským rivalem, v extralize s Frýdkem-Místkem, který je s jednou výhrou předposlední.

„Musíme zvládnout i takové utkání,“ upozornil Chudoba. „Pak si už trochu odfrkneme – a hlavně budeme moci kvalitně trénovat, nacvičit si zase nějaké nové kombinace, na což jsme teď neměli prostor.“

Frýdek-Místek se trápí, šest zápasů za sebou nebodoval. „Zkusíme favorita potrápit,“ řekl na svazovém webu Matěj Mazur, frýdeckomístecká spojka. „Doma jsme s nimi odehráli vyrovnané utkání (24:30), tak proč by to nemohlo být podobné i nyní.“

Dodal, že motivaci uspět má Frýdek-Místek velkou. „Pokud pořád existuje – byť jen teoretická – naděje na play off, budeme bojovat.“

„Jsem trochu překvapený, že je na tom výsledkově tak špatně,“ přiznal karvinský trenér Michal Brůna. „Ale na to nemůžeme hledět, musíme hrát jako proti každému jinému soupeři. Navíc je to další derby.“ Michal Brůna, ač je činný i coby hráč, v českých soutěžích na postu trenéra zastupuje Marka Michaliska. Toho disciplinární komise svazu potrestala zastavením činnosti do 6. ledna a pokutou pět tisíc korun za kritiku rozhodčích po utkání s Duklou Praha.

Kopřivnické trápí marodka

Házenkáři Kopřivnice dnes od 18 hodin ve 12. kole extraligy hostí Lovosice. „Bohužel náš zdravotní stav není stále ideální,“ uvedl kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský. „Minulý víkend jsme měli pauzu, ale pořád nejsme kompletní. Navíc s námi celou dobu netrénoval brankář Marek Žingor, který je také na marodce.“

Upozornil, že Lovosice se opírají o šikovné hráče. „Mají skvělého Motla a dravé mládí. Pokud ale podáme bojovný a disciplinovaný výkon, máme šanci uspět,“ řekl Veřmiřovský.