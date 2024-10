Karvinský kouč: První body nám dávají naději, že nejsme v soutěži jen do počtu

„První body nám dávají naději, že nejsme v soutěži jen do počtu,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna po výhře nad Sesvette.

Karvinští drží naději na druhé postupové místo, na němž je zatím Tatabányia se 4 body. „Teď máme jedinou šanci vyhrát v Sesvette a pak to nechat na nás a našich fanoušcích doma s Tatabányiou,“ nastínil boj o postup Brůna.

Karviná nastoupí v Chorvatsku v úterý v 18. 45 a Tatabányiu přivítá 19. listopadu od 20.45. Skupinu zakončí 26. listopadu ve 20. 45 ve Flensburgu.

„Ale nepřeceňoval bych to, protože Tatabányia je výborný tým, i když ji v úterý Flensburg deklasoval,“ zmínil kouč výhru německého celku 44:27.

Karvinští ale nepropadli ani s Flensburgem... „Ve druhém poločase určitě ne, ale jsou to všechno světoví hráči,“ upozornil Brůna. Je přesvědčený, že sebevědomí mužstva po nynější výhře i po duelu v Tatabányi půjde nahoru. „O šanci na případný postup budeme hrát příští týden v Sesvette.“

Karvinský trenér oceňuje kvalitu hráčů, kteří v poháru proti jeho celku nastupují. „Třeba jen v Tatabányi mají jejich spojky deseti-, dvanáctitisícové platy v eurech,“ podotkl. „A ve Flensburgu určitě mají ještě více. Tam bere jeden hráč jako celý náš tým dohromady. Ty peníze ale nedostávají zadarmo. Hráči jsou individuálně velmi dobře vybavení, zapadají do systému jednotlivých týmů. Házenkář, který umí podstřel ze země z výskoku, má dva metry, je pohyblivý, se těžko hledá.“

Takže rozdíl mezi elitními celky a Karvinou tkví především v rozpočtu? „Jednoznačně,“ odpověděl Brůna. „Mužstva v bundeslize se z devadesáti procent umísťují podle toho, jak vysoké rozpočty mají. Jen výjimečně se stane, že klub s dvoumilionovým rozpočtem přeskočí ten, co má šestimilionový.“

Přesto Karvinští v dosavadních třech duelech herně obstáli. „S těmi soupeři jsme se ale potkali poprvé, takže pořád tam je i nějaký moment zaskočení,“ uvědomuje si Michal Brůna. „Ale třeba se Sesvette můžeme hrát vyrovnané zápasy, i když nás teď několikrát lehce přehráli. Mají dobré hráče. Třeba Davor Gavrić, jejich nejlepší střelec, ukázal, jaká je třída, že čte hru, umí zakončovat z výskoku, ze země, prosadí se jeden na jednoho. Sesvette jsou sice mladí hráči, ale talentovaní. V Chorvatsku jsou druzí za Zagrebem, který hraje Ligu mistrů.“

Karvinským pomohl i návrat Jonáše Patzela do sestavy poté, co byl zraněný „Jednoznačně,“ potvrdil Michal Brůna. „Měsíc nemohl skoro nic dělat a teď skočil do hry proti Plzni a Sesvette. V obou zápasech byl jedním z rozhodujících faktorů, že jsme vyhráli.“