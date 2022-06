Titul, to byl poslední karvinský tanec pro Soláka s Patzelem

Právě Solák s Vojtěchem Patzelem patřili k největším tahounům mistrovského celku. V rozhodujícím pátém finálovém duelu přispěli 13 góly k výhře nad Plzní 31:26.

„Od toho tam jsme. Víme, že na nás mančaft spoléhá,“ uvedl šestibrankový střelec Dominik Solák. Leč dodal, že se svým výkonem moc spokojený nebyl. „Házená naštěstí není sport jednotlivců a my jsme ten důležitý zápas zvládli jako mančaft. Takže i kdybych měl minus pět gólů, je mi to ukradené, protože jsme mistři.“

Solák je přesvědčený, že Karvinským k titulu pomohly zkušenosti z minulé sezony. „Přestože nás Plzeňští v neděli dotahovali, v pravou chvíli jsme zase zabrali a odskočili. A to jsou právě ty zkušenosti.“

K tomu byli Karvinští plni odhodlání uspět.

„Nechtěli jsme doma dopustit, aby se stalo to, co loni, kdy nám Plzeň odskočila a už jsme ji nedokázali dotáhnout,“ připomněl Solák loňskou prohru v pátém střetnutí 23:27.

Co podle něj letos rozhodlo?

„Nastavení v hlavě. Sice jsme slyšeli, že finále i letos dopadne stejně, ale nic jsme si z toho nedělali a snažili se, abychom jí to vrátili. Zase hrála proti nám velmi dobře, museli jsme jít až na krev. Ale podařilo se.“ V příští sezoně budou Karviné už jistě chybět Vojtěch Patzel, který míří do druhé německé bundesligy, a také zkušený Jan Sobol, jenž se před touto sezonou vrátil ze zahraničí a titulem se rozhodl ukončit kariéru.

Solák s Patzelem tvořil mimořádně údernou dvojici.

„Mrzí mě, že Vojta jde pryč. Sedli jsme si lidsky i na hřišti. Je to super kamarád a určitě nebude scházet jenom mně, ale i ostatním klukům,“ uvedl Solák. „Jenže ukázal, že Karviná je pro něj už malá. Snad se mu i v Německu bude dařit. Před zápasem jsme si říkali, že to je takový náš last dance. Ze života mi ale nezmizí, určitě se budeme potkávat třeba i na srazech nároďáku.“

Klidně by však odejít mohl i Solák... „Vše jsem si nechal až po sezoně. Uvidím, co bude. Dosud jsem se soustředil jen na ten rozhodující zápas, abychom ho zvládli. Teď si to užijeme, jak se sluší a patří.“

Předpokládá, že oslavy potrvají několik dnů. „Budou odpovídat tomu, jak ohromně těžké bylo play off,“ usmál se Dominik Solák.