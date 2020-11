Řezáčová: Nominaci do reprezentace si chci zasloužit výkony

Šance na Euro pro ni vzrostla před několika dny, i když z toho zrovna velkou radost nemá. Dlouhodobá česká jednička Lucie Satrapová si totiž vážně poranila koleno a o šampionát přišla.

„Hodně bude záležet, jak se nyní na kempu v Chebu budu prezentovat a jakou budu mít formu,“ upozorňuje mladá plzeňská brankářka, odchovankyně pražské Slavie.

Jak se po prvních dnech v chebské „bublině“ cítíte?

Dojmy jsou super, všechno je v pohodě a naprostém pořádku. Na reprezentační srazy se vždycky těším. Pokaždé je to zpestření, když na ně z jednotlivých klubů dorazíme. Sešli jsme se tu všichni, narychlo dorazila také Sabrina Novotná, moje další kolegyně z brány.

Co všechno vás během přípravy čeká? Naplánované přípravné duely proti Švýcarsku byly zrušené...

Čekají nás dvoufázové tréninky, třikrát denně budeme mít porady a odehrajeme dva modelové zápasy. My, nominované holky, proti sobě. Trenéři se snaží opakovat různé věci, které jsme dělali již v červnu během kempu v Zubří. Holky v poli trénovaly útočné kombinace, pak přijde na řadu nácvik obrany. Poté by se měly obě tyto fáze spojit a přenést do modelových zápasů, které proti sobě odehrajeme.

„Bylo by pro mě neuvěřitelné dostat se v devatenácti na mistrovství Evropy.“

Jak vy osobně hodnotíte aktuální formu? Přece jen, od návratu k tréninkům v hale po dlouhé pauze neuběhlo ještě tolik času.

Zatím je to docela dobré. V prvním týdnu po návratu do tréninku jsem byla v bráně trošku zmatená, necítila jsem se úplně dobře. Aktuálně už se ale cítím skoro úplně v pohodě, jako kdybych trénovala už pár měsíců. Je ale pravda, že mi ohromně chybí ostrá utkání. Nejen fyzicky, ale i mentálně, během tréninků se zápasová praxe nedá nahradit.

Vy jste po restartu MOL Ligy odehrála s Plzní pouze jeden soutěžní zápas na palubovce Olomouce, další duel s Porubou byl odložen. Je to směrem ke zmiňované herní praxi před mistrovstvím Evropy velký problém?

Právě, je to složité. Ještě na tak vysoké úrovni, na které jsem ani nikdy v životě nebyla. Bez ligových zápasů to bude o to těžší. Nicméně, je pro mě super, že se mohu připravovat na takové úrovni s těmi nejlepšími spoluhráčkami. Ještě před pěti lety jsem na ně koukala jako na největší hvězdy, teď s nimi mohu trénovat. To je moc hezké!

Karin Řezáčová

Jaké si aktuálně dáváte naděje na vybojování konečné nominace na šampionát v Dánsku?

Momentálně je asi o něco větší, když se zranila Lucka Satrapová. Mohlo by to vyjít! Ale bude hodně záležet, jak se nyní na kempu před odjezdem na šampionát budu prezentovat a jakou budu mít formu.

Když zůstaneme optimisty, co by pro vás konečná nominace znamenala?

Určitě by to pro mě bylo neuvěřitelné, kdybych se v devatenácti dostala na mistrovství Evropy. A že bych si třeba i mohla zachytat proti holkám, které se na turnaji představí v ostatních reprezentacích. Už samotná nominace na kemp v Chebu je pro mě úspěch. Ale samozřejmě bych si teď přála dostat se i na mistrovství. Chci odvádět na trénincích co nejlepší výkony, abych si konečnou nominaci zasloužila.

Váš otec Richard Řezáč, hlavní trenér DHC Plzeň, prozradil před nedávnem svůj názor, že i nominace na přípravný kemp je pro vás v tak mladém věku hlavně velkou školou. Souhlasíte?

Naprosto! V týmu je teď se mnou například Jana Knedlíková, která hraje v norském Kristiansandu, tak ta si mě trošku školí... (smích) Je to pro mě jenom dobře, získávám díky tomu cenné zkušenosti.